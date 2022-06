El jefe de la OTAN advirtió que Occidente se tiene que preparar para una larga guerra en Ucrania

“Debemos prepararnos para el largo plazo”. “Porque lo que vemos es que esta guerra se ha convertido ahora en una guerra de desgaste”, dijo a periodistas el secretario general.

Stoltenberg está presente en la capital estadounidense para preparar la cumbre de la OTAN prevista del 28 al 30 de junio en Madrid.

La guerra en Ucrania “podría terminar mañana, si Rusia pone fin a su agresión”, declaró el miércoles el secretario general de la OTAN durante una conferencia de prensa al lado del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

Pero “no vemos ninguna señal en esa dirección” en este momento, agregó.

La guerra llevada a cabo por Rusia en Ucrania va a durar aún “muchos meses”, señaló Blinken.

Por otra parte, el miércoles Estados Unidos confirmó que continuará con el envío de armas a Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia, informó la Casa Blanca.

Así lo confirmó el presidente Joe Biden a través de un comunicado en el que expresó: “El pueblo de Ucrania continúa inspirando al mundo con su coraje y determinación mientras lucha valientemente para defender su país y su democracia contra la agresión rusa”.

“Hoy estoy anunciando un importante paquete nuevo de asistencia de seguridad para brindar ayuda oportuna y crítica a las fuerzas armadas ucranianas”, afirmó el mandatario.

“Este nuevo paquete los equipará con nuevas capacidades y armamento avanzado, incluido (misiles) HIMARS con municiones para el campo de batalla, para defender su territorio de los avances rusos”, añadió el comunicado.

El martes, Joe Biden había publicado una columna de opinión en The New York Times titulada “Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania”, donde volvió a defender una solución diplomática al conflicto, pero adviertió que “cada negociación refleja los hechos sobre el terreno”.

Por eso, en ese mismo texto insistió: “Hemos actuado rápidamente para enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y municiones para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones”.