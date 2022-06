Médicos ratifican paro de 48 horas

Los profesionales en salud del departamento de Tarija han ratificado su adhesión al paro de 48 horas convocado por el Colegio Médico de Bolivia, que será cumplido el jueves y viernes de la presente semana, esto en reclamo a la falta de atención del Gobierno nacional en la dotación de ítems, reivindicación salarial, pago de beneficios al personal que falleció en la atención de la pandemia del Covid-19 y la actual deficiencia en el sistema de salud del país.

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Evert Salazar, informó que el Ministerio aún no dio respuesta conforme a los compromisos asumidos para establecer una mesa de diálogo en la que se prevé pedir además la abrogación a la Resolución Ministerial 0550 de Emergencia Sanitaria “debido a que no da solución en nuestro país”

El paro es de todo el sector de profesionales en Bolivia, los mismos que garantizan el cumplimiento a la atención de los pacientes internados y refuerzo de los servicios de emergencia de los hospitales del país.

“Estamos viendo que en los hospitales que tenemos, particularmente en el San Juan de Dios no tenemos ya ni siquiera camas para internar, no tenemos recursos humanos, cuando tenemos pacientes con criterio de terapia intensiva no tenemos el centro de terapia Covid que funcione por la falta de recursos humanos. Exigimos el reconocimiento de grado académico”, manifestó a Fides.