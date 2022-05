La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por la China Suárez

Atrás quedó el episodio del motorhome que dio inicio al romance entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.

En pareja durante cinco años y con dos hijos en común, en 2021 decidieron tomar caminos separados. Mientras ella quedó involucrada en un escándalo mediático internacional -al ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi- él tuvo un perfil muy bajo. Tiempo después, la actriz comenzó a salir con el empresario español Armando Mena Navareño y ahora crecen los rumores que la vinculan al cantante Rusherking. Por su parte, el actor chileno oficializó hace muy poco su noviazgo con Eli Sulichin. Si bien cada uno sigue con su vida, resulta obvio que si están en algún lugar público y ante la presencia de la prensa, les pregunten por la vida del otro.

Yanina Latorre criticó a la China por dejar a sus hijos para salir con el músico Rusherking. Al escuchar esto, la actriz no lo dudó un momento e hizo un duro descargo en las redes donde, sin nombrarlo, apuntó hacia Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”.

Puntualmente sobre este descargo le preguntó un movilero de ese programa a Vicuña, que fue al show de Mau y Ricky con sus hijos Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita. Incómodo por la consulta, fue contundente: “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”.

En esa misma línea, agregó: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”.

Mientras veía a sus hijos jugar y escuchaba al cronista insistir, Benjamín remarcó: “No hablo de ella, es un tema que ya está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero no hablo más. Se acabó”.