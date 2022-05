Las Lobas se alistan para afrontar un nuevo Torneo Nacional Seven

Las Lobas de Perico lograron reunir el dinero para viajar y presentar a la provincia en la 13° edición del Torneo Nacional Seven de "Mamis Hockey" que se desarrollará por tres días en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

Una nueva experiencia se aproxima para las chicas de Las Lobas. Será su segunda participación para el equipo jujeño en estas clases de torneos. Esto se debe a la solidaridad de toda la comunidad que ayudó comprando empanadas, rifa o realizando una transferencia a la cuenta bancaria del club que lleva seis años de actividad ininterrumpida.

Soledad Colque es delegada del equipo y, en comunicación vía telefónica, dialogó con Periódico Lea y detalló la nueva aventura que arrancará para ellas el día viernes: "Estamos muy ansiosas. Viajamos el jueves (por mañana) a la ciudad de Córdoba. Somos un club que trabaja a pulmón con la categoría mamis que son mayores de 28 años sean mamas o no".

Este año para solventar diferentes gastos como ser el pago de inscripción en el torneo (con jugadoras, DT o ayudante), alojamiento, comida, entre otras, realizaron diferentes actividades para recaudar el dinero. "Tuvimos dos meses vendiendo empanadas en los fines de semana. Hicimos una rifa anteayer en el cual se vendió casi 450 números. Todo esto gracias a la voluntad y solidaridad de todos los periqueños que siempre nos están colaborando porque ya nos conocen y saben que es nuestro segundo nacional", sostuvo.

La primera incursión en Córdoba para el equipo jujeño fue hace tres años donde logró una Copa de Bronce. "Ahora queremos mejorar esa posición porque vamos más preparadas física y mentalmente. Tenemos muchas ganas de traernos algo de este torneo", manifestó con tono de optimismo.

No todo es color de rosas. Este equipo lucha constantemente con la falta de un predio para poder desarrollar la actividad física. Lamentablemente en Perico Las Lobas no cuentan con un predio propio para entrenar como se debe con una cancha reglamentaria. "No se puede porque en cancha sintética no nos permiten alquilar porque dañamos el césped con los palos y en espacios públicos tampoco porque ser categoría mamis entrenamos todos los días desde las 21 hasta las 23 horas", apuntó la delegada.

Al tiempo que agregó: "Entonces si o si necesitamos luz y hoy se nos dificulta. Estamos alquilando en la cancha de piso que no es lo mismo en una cancha de césped porque las medidas no son las mismas. Con estas cosas lidiamos y no podemos mejorar como equipo porque no tenemos un lugar para entrenar".

Las Lobas están a full entrenando. La entrevistada entiende que será duro este Nacional que tendrá a 26 equipos participando. "Tuvimos conocimiento de este torneo en el mes de enero . Las lobas están activas luego de dos años de pandemia volvieron con todos. En este último mes se intensificó los entrenamientos".

Este quipo es un grupo de 35 jugadores pero en esta oportunidad viajarán una delegación de 11 personas. La delegación jujeña estará compuesta por Mabel Anachuri, Soledad Colque, Delgado Sosa, Mariana Suruguay, Romina Caucota, Mayra Cruz, Laura Beltrán, Cecilia Condorí, Silvia Cari, Elia Brizuela y Noelia Cardozo.

Para cerrar, Colque comentó: "Participamos de todos los torneos amistosos que nos invitan el último fue en Orán Salta salimos segundas en un torneo. En Ledesma salimos campeonas. Estamos participando en San Pedro del torneo municipal y hay equipos de todas lados".