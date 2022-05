Se vienen los duelos de revanchas en la primera fase del certamen copero

Se define todo en la primera fase. Este miércoles y jueves se disputarán doce enfrentamientos de Copa Jujuy "Energía Viva" en diferentes canchas de la provincia.

La semana pasada se clasificaron 12 instituciones. Entre ellas figuran: Gimnasia y Tiro de Yavi, Atlético Argentino, Terry, Santa Rosa, Zapla, Nieva, La Mona 44, Deportivo Pampa Blanca, El Polo, Atlético Providencia, Deportivo Parapeti, Mitre y Alberdi.

Esta semana habrá 12 encuentros. El miércoles serán ocho partidos y el jueves los cuatro restantes.

Entonces la grilla de enfrentamientos quedó definido de la siguiente forma:

Miércoles 25: Liga Puneña: General Lavalle recibirá a Deportivo Tafna en el "Estadio Único de La Quiaca" desde las 16.

Liga Quebradeña: Defensores de Belgrano jugará en su cancha ante Central Norte desde las 16.

Liga Jujeña: Gorriti se topará con La Viña en "Fausto Tejerina" desde las 16. En Perico, Talleres se medirá con Cuyaya en el "Plinio Zabala" desde la 21.

Liga Departamental: Juventud de Puesto Viejo recibirá a Unión Las Pampitas desde las 16. Atlético El Carmen chocará con Los Lapachos a las 16.

Liga del Ramal: Río Grande disputará su partido con Independiente desde las 16.

Liga Regional: Defensores de Fraile Pintado jugará con Atlético El Talar desde las 16 horas.

Jueves 26: Liga Puneña: Fútbol Cusi Cusi vs San Cayetano. Liga Quebradeña: Independencia vs Olimpo de Maimará. Liga del Ramal: Tiro y Gimnasia vs Deportivo La Merced. Liga Regional: Herminio Arrieta vs Unión de Calilegua.