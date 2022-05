La Convención Constituyente presentó en las Ruinas de Huanchaca el borrador de la nueva Constitución

En una ceremonia que no contó con todos los constituyentes, la Convención Constitucional presentó este lunes en la Región de Antofagasta el primer borrador de la nueva Carta Fundamental, que se logró tras concluir el debate de normas definitivas.

Las Ruinas de Huanchaca, vandalizadas en esta jornada por desconocidos con mensajes contra el órgano constituyente, fueron el lugar de la sesión 104° del Pleno, que dio inicio a la agenda de trabajo que tienen los convencionales en la región.

"Aquí están los anhelos de millones de ciudadanas y ciudadanos que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas. En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde todas y todos pueden sentirse protegidos", detalló en su discurso la presidenta del organismo redactor, María Elisa Quinteros.

En esta línea, afirmó que "con estas normas y artículos comenzamos a construir un Chile más justo, con derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social. Un Chile de cuidados, regionalista, que mira a los ojos y reconoce la dignidad de las mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas mayores y de quienes fueron los primeros habitantes de este territorio".

Una parte importante de los convencionales que no asistieron a esta jornada fueron representantes de la derecha que indicaron que "no tiene sentido" realizar este trabajo en Antofagasta, dado que -aseguraron- las normas ya están votadas y no había posibilidad de escuchar a las personas de esta región.

Pese a esto, desde la mesa directiva de la Convención advirtieron que es importante "hablarle a regiones", sobre todo porque desde febrero pasado que no se realizaban salidas fuera de Santiago.

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) busca dar con el o los responsables de los rayados contra la Convención Constitucional que se registraron este lunes en las Ruinas de Huanchaca en Antofagasta, lugar donde precisamente sesionó el órgano constituyente.

Un insulto contra la Convención, realizado con una pintura blanca, es lo que se puede apreciar en este Monumento Histórico Nacional, situación que ya fue denunciada por el recinto y que hasta el momento no cuenta con detenidos.