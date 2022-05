Flor Vigna dijo que Nico Occhiato la "dejó siete veces"

Cuando una pareja se separa a menudo quedan temas por hablar o aclarar y algo de esto sucedió en PH cuando Nico Occhiato y Flor Vigna hablaron de su relación actual. Es que a partir de mañana, el dúo conducirá en Telefe "El último pasajero" y entonces promocionaron el programa junto a Andy Kusnetzoff.

“Cuando yo empecé a salir con Luciano Castro lo llamé a Nico para aclararle que no lo conocía desde antes. Él me dijo que no le tenía que aclararle nada. Es muy fuerte, re decidido y súper seguro, de hecho él me dejó siete veces, ya estaba muy curtido con el tema”, dijo Flor. Ante esto, el conductor quiso aclarar por qué tomaba esa decisión.

“Bueno, no. Fui el que tomaba la decisión pero de algo que estaba pasando y era evidente. No era que yo tomaba la decisión, sino que teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja”, comentó.

“Pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos… Pero la realidad es que no le estaba haciendo bien a ella; ella no me estaba haciendo bien a mí, y lo intentábamos. Y por ahí sí, era yo el que decía ‘che, esto no está…’, y por más que duela, porque yo también lloraba, yo también la pasaba mal, pero hay que tomar una decisión. Era eso”, finalizó.