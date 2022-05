El seleccionado jujeño busca fondo para viajar a Tucumán

Necesitan colaboración. Representar a tu provincia en un torneo de suma importancia es una de las máximas aspiraciones de cualquier deportista. Pero, lamentablemente, algunos deben sortear diversos obstáculos para lograrlo. Ese el caso de las chicas del seleccionado de hockey que buscan recaudar fondos para viajar a Tucumán.

El sueño del Seleccionado Jujeño de Hockey puede quedar trunco es por eso que están apelando a los corazones bondadosos de la comunidad para obtener recursos económicos y participar del Torneo Argentino de Selecciones.

Esta noticia se hizo viral en redes sociales y llegó rápidamente a Las Leonas que en su cuenta oficial de Facebook publicaron: "Ayudemos a la chicas de Jujuy. Necesitan juntar dinero para poder jugar el Torneo Argentino: Hola Somos el Seleccionado de Hockey de la provincia de Jujuy

Ayúdanos a viajar a Tucumán para jugar el Torneo Argentino de Selecciones

Podés colaborar con $100 pesos, comprando un Cafecito desde aquí: https://cafecito.app/seleccmayorjujuy?fbclid=IwAR0s2pGAU0dWIUgqFOegswgvQu7TktznoEkhzL4cDvhRB0Z6xwQ-E-Gw8Dk", reza el comunicado de las representantes de mujeres en la selección argentina.

Las chicas vienen preparándose con todo para viajar al "Jardín de la República" y dejar el alto a Jujuy en estas clases de torneos donde participan las siguientes entidades provinciales: Asociación Tucumana, Federación Chaqueña, Federación Entrerriana, Asociación Salteña, Federación Sanluiseña, Federación del Oeste de Hockey Sobre Césped y Federación Catamarqueña de Hockey.

En los últimos días el selectivo jujeño estuvo sumando minutos y roce de juego ante Asociación Regional Jujeña de Hockey Amateur donde los caballeros también tuvieron acción en la cancha situada en el Departamento de Ledesma.

Por otra parte, en las redes sociales de la entidad máxima del hockey jujeño anunció el cronograma de partidos para una nueva fecha del torneo local.

La fecha se jugará entre el sábado 14 y el domingo 15 de mayo en las diferentes canchas habilitadas por la asociación. En Damas se disputará la fecha 9, Caballeros la quinta y sexta

El sábado en la ciudad de San Pedro se jugará en primera Olimpo Hockey y San Pedro Hockey desde las 9.30 horas.

En Palpalá, de 8 a 17.30, se desarrollará el torneo de Mamis Hockey. Desde las 18 arrancará la categoría Intermedia con el duelo de Palpalá Hockey y Golf Club

A partir de las 21 horas se pondrá en marcha los entrenamientos de los seleccionados

En Suri, desde las 9, la Intermedia de Eccos jugará ante Nieva. A las 10.30, se jugará en Infantiles (Suri, Uni, ECCOS, Nieva y Zapla). Desde las 12.30, la quinta Suri se topará con Universitario por la 6° fecha 6. Por último, a partir de las 14, Intermedia del Suri versus Universitario y los mismos clubes se enfrentarán desde más 15.30 en primera.

El domingo, en Palpalá y a las 9, la séptima de Gimnasia se medirá con Jujuy Hockey. De 10.30 a 12.30 será el turno de las infantiles (GyE, JH, UH). A las 13, la sexta de Gimnasia versus Jujuy. Los mismos equipos se enfrentarán en categoría intermedia (14.30) y en primera (16). A las 18 serán los entrenamientos del seleccionado.

En Suri y por la fecha 5 Caballeros: Suri vs San Pedro Hockey (9hs), Jujuy Hockey vs Olimpo Hockey (11hs), Ciudad de Nieva vs Unión Hockey (12.30hs) y Universitario vs Golf (14hs).