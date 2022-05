Diputados de El Alto llevan ante la justicia al vicepresidente Choquehuanca

Una parte de los diputados del Movimiento Al Socialismo (AAS) arremetieron contra el vicepresidente, David Choquehuanca, y los presidentes de las dos cámaras legislativas. Lo acusaron de “obstaculizar” el trabajo de fiscalización por postergar, hasta fines de mayo, la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Ahora resolverán ese conflicto en los estrados judiciales porque les plantearon un acción de cumplimiento.

“Él (ministro de Gobierno) sabía perfectamente que tenía que participar el 20 de abril en la interpelación. Él ha declarado que iba a estar presente. Sabiendo todo eso, no se hace presente y solamente nos leen una nota postergando la sesión. Por esa razón hay molestias en las bancadas de parte de los diputados y senadores, por la acción de nuestras autoridades, tanto contra el presidente nato de la Asamblea como contra los presidentes de las dos cámaras, estamos molestos”, declaró el diputado Freddy López, uno de los diputados de El Alto interpelantes.

Los diputados de esa ciudad plantearon un pliego de 18 preguntas al ministro de Gobierno en febrero de este año.

El acto fue postergado en dos oportunidades y finalmente se fijó para el 20 de abril; pero ese día la bancada del MAS fue sorprendida con la decisión de suspender hasta fines de mayo ese acto.

Ahora, los diputados acudieron a la justicia y presentaron una acción de cumplimiento en contra de Choquehuanca con la intención de que la justicia le obligue a convocar a sesión de Asamblea e interpelar al ministro Del Castillo.

López dijo que esta acción pretende sentar un precedente que recuerde a todas las autoridades que deben cumplir con lo que dice la Ley y no manejar los tiempos al libre albedrío. Dijo que no es posible que desde se presentó el pliego, ya pasaron casi tres meses y no existen resultados.

Recordó que en ese entonces El Alto atravesaba una trágica ola de delincuencia, con feminicidios, asaltos, infanticidios y asesinatos que provocaron que las instituciones exijan a sus representantes pedir informe al ministro, al no concurrir a esa petición de informe se presentó la interpelación, acto que tampoco se cumple.

Una parte de la bancada del MAS aprovechó ese pedido interno para adelantar que el ministro debía responder por otros casos y el acto se fue desvaneciendo. Al final, una reunión de los dos mandatarios con las organizaciones sociales determinó que la interpelación ya no se realizaría.

López recordó que presentaron esa acción el viernes y que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz debe convocar a audiencia en un plazo máximo de 10 días.