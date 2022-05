Susana Giménez hizo un llamado a los argentinos

Después de un largo tiempo de silencio, Susana Giménez volvió a hacer declaraciones. Es que la conductora tiene una gran noticia para contar. Radicada en Uruguay desde hace algunos años y sin trabajar activamente, volverá a ponerse el traje de actriz y se subirá a las tablas. Lo hará de la mano, una vez mas, de Gustavo Yankelevich, quien nunca se da por vencido y la sigue convocando para todo tipo de proyectos. En esta oportunidad, la conductora repetirá obra y encabezará nada menos que Piel de Judas, la pieza que durante 2015 colapsó la Calle Corrientes por la cantidad de público que se agolpaba en la puerta del teatro Lola Membrives para verla.

Esta vez, la diva subirá a escena en el Enjoy de Punta del Este. ¿Cuándo? La fecha exacta todavía se está por definir, pero debutaría en la última semana de junio y permanecería en cartel hasta septiembre, con funciones de viernes a domingos.

Entonces, con la excusa de promocionar su nuevo proyecto, Susana aceptó la invitación de Baby Etchecopar y conversó con él en su programa Baby en el medio que sale por Radio Rivadavia, sobre su vuelta al teatro, su apuesta en Uruguay y como suele hacer cada vez que da una entrevista, terminó hablando de política.

¿Sabés cuándo te extrañamos? Cuando proyectamos una Argentina mejor donde se pueda soñar con un futuro”, arrancó la charla el conductor luego de los saludos de rigor. “Sí claro, siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga`¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, expresó Susana indignada.

Fue entonces, que contó qué es lo que más le preocupa de la situación actual del país: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”.

“Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen enjoy, qué lindo auto. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así. Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”, expresó la diva, instalada en su chacra del país vecino desde antes de que comience la pandemia.

“Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ´ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo´. Es increíble pero es así”, cerró reflexiva.