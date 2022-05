Fuertes acusaciones en contra de Shakira: "No se la puede mirar ni hablarle"

Una mujer que habría trabajado con la cantante reveló sorprendentes aspectos hasta ahora desconocidos de su personalidad.

Si bien Shakira se muestra muy amorosa tanto con su familia como con sus fans en sus redes sociales, fue duramente criticada por una persona que habría trabajado con ella.

Cristina Cárdenas, directora a cargo de los extras de los videoclips de la cantante, charló con un programa español sobre los supuestos aires de diva de Shakira. Y en Intrusos (América) se hicieron eco de sus fuertísimas declaraciones.

"A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella; está prohibidísimo", afirmó esta persona, sin vueltas.

"Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas... Estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos", añadió esta mujer, indignada.

Y se despidió sumando una fuerte acusación contra la cantante durante sus rodajes.

"Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo", sentenció.

¿Qué dirá Shakira?