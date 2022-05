Se viene la 1° convocatoria del circuito Cross Country

Nueva propuesta en Jujuy. El Cross Country hará su debut oficial como circuito provincial el sábado 21 del corriente mes en el Camping Municipal Jaque de San Pedro.

Antes de hablar sobre la actividad, hay que mencionar que el Cross Country es una modalidad de atletismo que consiste en recorrer distancias campo a través, es decir, en circuitos naturales no urbanos.

La fiscalización estará a cargo de la Federación Jujeña de Atletismo (FJA). "Esta actividad sería correr en el campo y es la primera vez que se va a realizar en Jujuy. Hay que tener en cuenta que será un evaluativo para el Nacional que se realizará en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el 31 de julio", sostuvo Sebastián Nieva.

Luego, agregó: "La Federación Jujeña se encargará de validar y autorizar en caso de que se den muy buenas marcas ese mismo sábado".

Las categorías estarán distribuidas entre Sub 12 (promocional), Sub 14 (promocional), Sub 16 (evaluativo), Sub 18 (evaluativo), Sub 23 (evaluativo) y mayores (evaluativo). "En las categorías promocionales son más que nada para que los chicos puedan conocer la modalidad de la carrera", sostuvo.

La actividad arrancará desde las 9 y la largada se realizará en el Camping Municipal Jaque de San Pedro de Jujuy. "Estuvimos con la gente de la Federación. Nos dieron el visto bueno. Ya tenemos marcados el circuito de 1 km a través del predio. Les gustó por toda la infraestructura que tiene el predio como ser el quincho, baño, entre otros. Será un buen torneo para iniciar porque no se había hecho jamás", señaló.

La convocatoria es abierta para los mejores corredores atletas del norte argentino, pero también aficionados de distinto nivel, desde los que buscan mejorar sus marcas y seguir sumando kilómetros en carreras de aventura, hasta los que hacen su primera experiencia en este tipo de recorridos, muy distintos a las carreras de calle que suelen ser las pruebas de iniciación. "Es para la gente federada y no federada. Queremos que toda la sociedad pueda participar es por eso que hacemos la invitación extensiva para el día 21 de mayo estén presentes", finalizó.

Este primer torneo tendrá una distancia variada en ambas ramas. En Sub 12 femenino (600M) y Sub 12 masculino (600M); Sub 14 femenina (1000M) y Sub 14 (1000M); Sub 16 femenino (2,5KM) y Sub 16 masculino (3KM); Sub 18 femenina (4KM) y Sub 18 masculino (6KM); Sub 20 femenina (6KM) y Sub 20 masculino (8KM); Sub 23 femenina (10KM) y Sub 23 masculino (10KM) y Mayores 10KM.

Los competidores podrán inscribirse a través de un mensaje al 388845-6477 o dejar sus datos (edad, DNI y fecha de nacimiento) a las siguientes direcciones: federaciondeatletismojujuy@gmail.com y sebastian_nieva85@hotmail.com

Por otro lado, siguiendo en la ciudad San Pedro, dieron inicio las actividades en la escuela municipal de mini atletismo a cargo del profesor Sebastián Nieva.

Los entrenamientos se llevan a cabo los días martes y jueves a partir de horas 18 en la pista de atletismo del Club Sociedad de Tiro y Gimnasia. Las clases son totalmente gratuita para niños de 6 a 11 años.