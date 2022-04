Luján reafirma la confianza en el proyecto de Ontiveros

Uno nuevo año deportivo arrancó para el Club Luján dentro de la disciplina del básquet femenino. Guillermo Ontiveros seguirá ligado a la institución capitalina para guiar al primer equipo en los torneos locales y regionales.

Es importante apostar y, sobre todo, confiar en los trabajos a largo plazo. Un ejemplo de ello es, sin dudas, la figura de Ontiveros en la disciplina del baloncesto en el "Granate".

El hombre estará una vez más dando indicaciones y ligado a la institución de calle Tumusla. "Para mí es una gran satisfacción estar a cargo de este grupo de chicas porque ya me conocen y también a ellas desde hace años y siempre brindamos todo por el club", sostuvo.

No será su único desafío ya que también tomará las riendas del Sub 19. "Este año me hice cargo de juveniles y mayores. Las chicas saben que deben ser cooperativa, solidaria y ayudarse entre ellas. Ese es el mensaje que les doy y que lo tienen en mente".

Deportivo Luján se prepara durante la semana para competir en los torneos de la Asociación Jujeña de Básquet Femenino, que hasta el momento arrancaría el próximo 30 de abril. "En este momento estamos reiniciando la nueva temporada con mucha expectativa y ganas. Estamos trabajando en los fundamentos y la parte física que serían trabajos más intensos. Después vamos alivianar la parte física con movimientos tácticos", ponderó.

Siempre hay que fijar metas para cumplirlas a final de cada temporada. Por tal motivo, Ontiveros anunció: "Los objetivos son siempre disfrutar un poco del básquet, las chicas tienen un buen nivel. Nos enfocamos en brindar una buena competencia y para este año nos propusimos ser campeones no queda el Torneo Nasif que si lo llegamos ganar en este año ya queda en la vitrina de club porque es una Copa Challenger".

El entrenador, para cerrar, aseveró: "Básicamente las chicas contagian un montón, trabaja muy fuerte durante la temporada y, por suerte, se van incorporando más chica. Todo lo que ellas saben y lo ponen en práctica todo los partidos".

El club Deportivo Luján cerró la temporada 2019 de manera magnífica e ideal en el básquet femenino, al consagrándose como tricampeón de la Asociación Jujeña de Básquet Femenino. Sin dudas, un año totalmente exitoso para la institución que por cuestiones sanitarias, y como en todos los ámbitos, debió parar en 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus.

En la nueva normalidad en 2021 se reactivó las competencias deportivas y las "Granates" estuvieron participando en diferentes torneos pero al inicio de año se llevó todos los laureles en la ciudad salteña de Tartagal. El campeonato "El Norte También Juega" las consagró Campeonas a Club Lujan el último fin de semana de marzo. Es decir un poco más de un año.

El equipo de calle Tumusla al 883 hace muchos años viene siendo uno de los animadores de los torneos a nivel local, regional y nacional de básquet femenino, producto del importante trabajo que se desarrolla día a día con el grupo de entrenadores que en este caso lidera Guillermo Ontiveros.