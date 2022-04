La Selección Boliviana lanzó una convocatoria abierta en Damas

La Federación Bolivia de Hockey buscará jugadoras en Jujuy, Salta y Buenos Aires para confeccionar un plantel competitivo en los Juegos Suramericanos Paraguay 2022.

Este evento deportivo es multidisciplinario en el que participan atletas de todos los países de América del Sur menos Guayana Francesa. También participan algunos países del Caribe. El Comité Olímpico Paraguayo estima una participación de más de 4500 atletas de los diferentes países miembros de la Odesur.

Los Juegos Suramericanos son organizados por la Organización Deportiva Suramericana y se desarrollará el sábado 1 de octubre hasta el 15 de ese mes.

Es por eso que buscarán jóvenes talentos en nuestra provincia. Aquellas interesadas en formar parte de este proceso de observación, en la ciudad de Jujuy, Salta y Buenos Aires, deberán realizar el registro online, una vez llenado el formulario se comunicarán para brindarte más detalles de la concentración.

La página web para registrarse es la siguiente: https://forms.gle/Nq4cMopBe6T4E4Gs5. Para mayor información puede escribir al correo: federacionboliviahockey@gmail.com

Para la concentración de jugadoras, se tomarán en cuenta los siguientes ítems: Tener entre 17 y 26 años. Nivel de selección Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Ser activa en los entrenamientos y partidos de la Asociación Jujeña Amateur de Hockey o la Asociación Regional Jujeña Amateur de Hockey (Libertador General San Martín). Y fundamentalmente, ser descendiente de familiares bolivianos

El hockey sobre césped es un deporte que no tiene demasiado desarrollo en Bolivia y sólo existen algunos clubes, por lo que las autoridades decidieron recurrir a la Argentina, donde hay una gran cantidad de personas descendientes de bolivianos y el deporte es potencia, lo que complica mucho llegar a formar parte de un seleccionado.

Por otro lado, miembros de la Asociación Jujeña Amateur de Hockey estuvieron presentes en Buenos Aires para la asamblea ordinaria anual de la entidad madre del hockey argentino. Contó con la presencia de 27 sobre 35 entidades afiliadas y el 91% de los votos presentes, se aprobaron por unanimidad los puntos del Orden del Día.

Luego los presentes se acercaron al CeNARD para presenciar el partido de Los Leones frente a Sudáfrica en la FIH Pro League.