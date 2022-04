"Me gustaría ser campeón primera vez en mi provincia", señaló Maza

El jujeño Miguel Maza ganó la edición 2022 del tradicional Maratón Internacional “Ciudad de Mar del Plata”, que reunió el domingo pasado a más de 5 mil atletas en un circuito costero de esa ciudad.

Maza, también vencedor del Medio Maratón en noviembre, se impuso de punta a punta y con una buena ventaja sobre el resto de los competidores, gracias a su marca de 2 horas, 26 minutos y 11 segundos. Lo acompañaron en el podio los marplatenses Ezequiel Monín (2h35m03s) y José Sayago (2h36m29s).

En diálogo con Periódico Lea, el atleta manifestó sus sensaciones al dejar el nombre de la provincia en lo más alto. "Me dejó muchas emociones. Tuve miedo y nervios porque no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo ya que era una distancia nueva. Con mi entrenador nos habíamos preparado en la pretemporada de verano que duró casi tres meses y estábamos seguro de que nos enfrentábamos. Estoy muy contento con este resultado", apuntó el entrevistado que debutó en la categoría 42km.

Además del kit de corredor y la medalla finisher, los atletas que consiguieron subirse al podio en las distintas categorías tienen derecho a premios en efectivo. Sobresalen los premios para los podios de damas y caballeros elite: $ 80.000 para el primero, $ 60.000 para el segundo, y $ 40.000 para el tercero, en ambas ramas.

Con respecto al párrafo anterior, Maza apuntó: "El premio es secundario. Si bien te sirve para sobrevivir. Yo siempre me quedó con los mejores momentos. Ahora tengo una invitación para participar en Chile. Todavía no se seguro pero como siempre vamos a entrenar".

Para el jujeño el evento contó con "un circuito hermoso pero bastante complicado". La largada fue a las 7 para las distancias 42K y 21K y a las 7.45 para los 10K, sobre el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, en el sector frente al Gran Hotel Provincial. El circuito habitual, enteramente costero, tuvo límite sur metros antes de llegar a la avenida Juan B. Justo y límite norte en la rotonda de la avenida Constitución. También dijo: "Siempre voy a Mar del Plata. Me siento como en casa. La calidad de la gente hizo que lo pueda sortear de la mejor manera".

Es la primera vez desde su edición inicial, en 1987, que la competencia se disputa en abril, es decir, en el comienzo del calendario, en lugar de la tradicional fecha asignada al mes de noviembre.

Por otra parte, el atleta no tendrá descanso y entrenará para los próximos compromisos. "Estoy esperando alguna Maratón en la provincia. Ojalá se haga pronto alguna así participo porque me gustaría ganar por primera vez en mi provincia. Estoy ilusionado con esto. Mientras tanto me quedaré un par de días más en Mar del Plata para entrenar y luego volver a Jujuy", sostuvo.

Para cerrar la entrevista, Miguel Maza agradeció a todas las personas que lo acompañan día a día en la actividad. "Quiero agradecer a las personas que siempre están mandando buenas vibras también a mi entrenador. No me quiero olvidar de la gente de Jujuy que siempre me apoya. Hay que seguir por este camino", finalizó.