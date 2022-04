Clady representará a Jujuy en Europa

Orgullo jujeño. Nicolás Clady se instalará la ciudad alemana de Suhl para participar en el Mundial de Tiro, que se desarrollará del 9 al 13 de mayo.

El joven de 17 años viajará al viejo continente en representación al Club de cazadores y pescadores de Jujuy y, fundamentalmente, la selección argentina. También participará en dicho mundial en categoría Juniors.

En comunicación telefónica con Clady comentó sus emociones al recibir esta grata noticia. "Las expectativas que tengo es sumar nuevas experiencias ya que en un campeonato del mundo las cosas son totalmente distintas y complicadas. Vamos con todas las energías positivas a darlo todo y no bajar los brazos nunca. Esto es lo más importante, tener la mente positiva siempre y sumar una gran experiencia".

Hablando sobre su pasión por la disciplina del Tiro, el entrevistado señaló: "Empezó a los 9 años, arranque tirando con pistola FBI y tiro práctico. Y hace cuatro años comencé en la disciplina de juegos olímpicos que es tiro a platillos con escopeta. Todo fue por mi papá y un día probé y me gustó. Hace dos años que me dedico de manera profesional. Antes lo hacía una o dos veces por semana como un hobby. Me daba igual si competía o no".

La palabra de los más experimentados siempre suma. En este caso, Clady aseveró: "Ellos me dicen que será una experiencia muy buena, son recuerdos que me quedarán por siempre y más a mi edad. Me contaron que cuando uno empieza de grande siempre sacas alguna maña. Me dijeron que aproveche del momento, el viaje y todo lo que se viene".

Con 17 años, el "pibe" está entrenando a full para llegar de la mejor manera al mundial. "Me estoy preparando psicológica y físicamente. Me entreno cuatro veces por semana. Voy al gimnasio y hago natación. Además de hace tiro. Tengo un psicólogo deportivo una vez por semana".

Alemania no será su único desafío ya que en la agenda también aparece España para competir en el Gran Prix de Granada, evento que reunirá a los mejores exponentes de la disciplina.

En relación al párrafo de arriba, Clady comentó: "Después de Alemania nos vamos a España unos 12 días para participar con los profesionales porque ahí no hay categoría Juniors. Voy a estar con los mejores del mundo también tirando en un torneo denominado Gran Prix de Europa".