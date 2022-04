Altos Hornos Zapla juega la revancha en San Pedro

Horas decisivas en el "Merengue". Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro definirán el duelo preliminar hoy en la "Visera de Cemento" desde las 21.15 horas. La semana pasada, en Palpalá, igualaron 2 a 2.

El combinado palpaleño dejó de lado el triunfo contundente frente a Deportivo Luján por 5 a 1 el pasado domingo en "La Tablada" para enfocarse de lleno en el encuentro que tendrá esta noche en "La Perla del Ramal".

El DT tucumano, Salvador Mónaco, es consciente de todo lo que se jugará en la "Visera de Cemento" donde no podrá contar con el futbolista Nicolás Alonso puesto que vio la cartulina roja en la ida.

Es un importante desafío para Zapla medirse ante el elenco sampedreño, es por eso que en la Liga Jujeña reservó a los futbolistas titulares y contra Luján jugó un equipo alternativo.

Es así que Agustín Duran, autor de un tanto en la goleada frente al "Granate", mencionó que el partido de hoy será "complicado". "Después de tres empates veníamos peleando para salir adelante. Se nos complicó en los partidos anteriores. Teníamos para ganar pero no se nos daba. El triunfo contra lujan es una ayuda y un incentivo para ir a San Pedro y ganar", arrancó diciendo el futbolista en referencia a la racha de partidos sin sumar de a tres.

Duran también se refirió al partido de ida contra Atlético San Pedro: "Es como todo equipo. Nos hicieron un buen partido. Ellos tienen un buen equipo. Nos presionó muy bien. Tardamos en acomodarnos y en el segundo tiempo agarramos un poco más la pelota. Nos estamos preparando bien para el miércoles".

En sus últimas declaraciones, el depotista comentó acerca de su rendimiento personal en el equipo: "Siempre hay que estar preparado para todo. Te puede tocar el principio o de suplente. Tal vez no te toque estar entre los convocados como me pasó en el partido pasado que no iba a jugar pero dos chicos no estaban en el listado y tuvimos que entrar a dar todo con Enzo (Valenzuela)".

Sin dudas Zapla se juega todo en este certamen sabiendo que de ganar se ahorraría dos fases previas. El objetivo es clasificar a los octavos de final directamente para enfocarse de lleno en la liga donde se encuentran segundo con 11 puntos a dos del líder Talleres de Perico.

La gente "Merengue" quiere copar el estadio del "Millonario" y, por tal motivo, algunos hinchas se están movilizando y organizando para viajar a San Pedro. Los simpatizantes estarán saliendo a las 19 horas del playón del club en caravana.

Este encuentro, Atlético San Pedro versus Altos Hornos Zapla, no será el único de la jornada puesto que en diferentes puntos de la provincia se desarrollarán partidos de primera fase. En Libertador General San Martín, Sportivo Alberdi recibirá, desde la 21 horas, la vista en el estadio "Ángel Lamas" de Monterrico San Vicente, que en la ida igualaron 2 a 2.

A su vez, en la pintoresca ciudad de Tilcara, Atlético Terry se medirá en el "Juan Carlos Ayarde" frente a Santa Catalina desde las 16 horas. La ventaja la posee el equipo de La Quica por 4 a 2.