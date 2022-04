Convoy de camioneros bloquean rutas en pedido por seguridad

Las manifestaciones responden al paro convocado para este 25 de abril a través de redes sociales.

Desde cerca de las 00:00 horas de este lunes un grupo de camioneros mantiene parcialmente bloqueada la Ruta 5 Sur, y otras vías en distintos puntos del país, en el marco del paro convocado para este 25 de abril a través de redes sociales. Según informó la concesionaria Ruta del Maipo, la manifestación tiene lugar a la altura del kilómetro 41 de la carretera, en el sector de Paine, donde los camioneros hicieron toma de ambas calzadas, por lo que se recomienda transitar a través del Acceso Sur.

Carabineros señaló que unos 33 camiones participarían en la manifestación. De acuerdo a 24 Horas, los camioneros demandan una mayor seguridad para los conductores, y también reclaman por el aumento del TAG y el alza de los combustibles. A su vez, otras manifestaciones se estarían realizando en la Autopista del Sol y en la Ruta 68. En tanto, en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta se registran también manifestaciones en diversas rutas. En detalle, en la ciudad de Arica los usuarios reportan que el tránsito se encuentra cortado en el camino hacia el Aeropuerto Internacional Chacalluta. Además, el acceso sur a la ciudad de Arica, específicamente en el sector Quebrada de Acha, también se evidencia en estos momentos el corte de la ruta, manteniendo el paso únicamente para vehículos menores. Finalmente, en Calama y Chuquicamata, Región de Antofagasta, se registran bloqueos en las rutas que permiten el acceso a las ciudades y hacia las mineras de la zona. "Tenemos un colega que está debatiéndose entre la vida y la muerte, ya nos mataron a una persona en Antofagasta, sin contar el que el año pasado murió en Victoria, no hemos visto nada. Es más, sacaron el estado de excepción. Hasta cuándo vamos a aguantar esto, qué más vamos a esperar", señaló uno de los camioneros que participa en la manifestación. "Nuestros conductores están corriendo peligro todos los días al salir a la carretera. No sabemos si van a llegar vivos", agregó otra manifestante. La protesta se realiza pese a que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Chile Transporte, Fedesur y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) comunicaron el domingo que no se unirían al paro. La CNTC señaló que pese a entender el descontento que existe, "creemos que la mejor manera de conseguir cosas es a través del diálogo con las autoridades". Asimismo, agregó que "una paralización lo único que haría es afectar la productividad y se corre un serio riesgo de desabastecimiento de productos esenciales que podría ser catastrófico para la ciudadanía". Por su parte, la CNDC señaló que "insistimos en nuestro total desacuerdo con amenazas de cortes de rutas e impedimentos por la fuerza, de la libre circulación de personas y vehículos".