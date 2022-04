Luján se juega todo ante Fundación para clasificar al certamen copero

Por un lugar en la fase preliminar de Copa Jujuy, Deportivo Luján se medirá frente a Fundación Zapatón, desde las 21 horas, en estadio "La Tablada".

Queda poco para el inicio del certamen copero provincial. Los clubes representantes de la Liga Jujeña definen los dos últimos cupos. Buscarán un lugar en esta cuarta edición: Deportivo Luján vs Fundación Zapatón y Sportivo Palermo vs Atlético Cuyaya

Pero en esta ocasión, hablaremos de un club que atraviesa por un buen momento en la entidad madre del fútbol capitalino. La referencia es para Deportivo Luján que se encuentra líder, junto a Talleres de Perico, con 10 unidades. Producto de un empate y tres victorias en fila.

El "Granate", dirigido por Sergio Civardi, depende de sí mismo para ingresar a Copa Jujuy, su gran objetivo del 2022. Al igual que su rival de turno. Por su parte, Fundación Zapatón es un equipo que en su segundo año de participación federada podría ingresar al certamen copero.

El historial marca que se enfrentaron una vez en la historia en el torneo apertura 2021. En aquella ocasión, Luján dio vuelta el partido a Fundación y se quedó con el triunfo por 2 a 1.

Lujan saldrá a buscar la victoria ante el equipo que dirige tácticamente José Beltrán. El equipo de barrio Alto Comedero llega a este encuentro luego de empatar sin goles ante Ciudad de Nieva el sábado pasado.

Ambos elencos dieron vuelta la página en su performance liguista y encararon la semana con los entrenamientos para llegar enfocado a este partido crucial. Periódico Lea conversó con el golero y figura de Deportivo Luján, Fabricio Retamal, para saber cómo se prepara el "granate". "Es lo que buscamos en este año por eso estamos trabajando fuerte y así llegar de la mejor manera", sostuvo en primera instancia.

Todavía no se vieron las caras en este 2022 aun así Retamal conoce al rival. "Son chicos conocidos. Sabemos quiénes son porque fueron compañeros nuestros. Será un partido complicado y muy trabado porque así juegan ellos. Esperemos que sea un lindo espectáculo y podamos disfrutar. Sería ideal una victoria", señaló.

Aunque existe la posibilidad que el perdedor juegue otro partido para entrar a copa, el entrevistado no piensa en otro partido que no sea el de mañana. "Eso nos comentaron pero nosotros no pensamos en eso porque estamos mentalizados en que una victoria nos puede meter adentro de una vez por todas", apuntó.

Hablando del partido que ganaron el viernes pasado ante Lavalle, el guardameta aseveró: "Fue un triunfo muy trabajado y más aún cuando se juega de visitante. Nos costó mucho hacer nuestro juego. Pero aun así nos fuimos felices por la victoria que nos permite estar en los primeros puestos".

Fabricio Retamal, para cerrar la entrevista, habló del presente que atraviesa el equipo en la Liga Jujeña de Fútbol: "Es para lo que trabajamos. Esto es un laburo colectivo bastante silencioso. Confiamos en todo el plantel hasta los más chicos. Obvio que intentamos mejorar día a día".

Además del duelo Luján vs Fundación Zapatón, el miércoles por la tarde (16.15) Cuyaya se enfrentará a Sportivo Palermo en el escenario de Avenida Córdoba para definir el penúltimo boleto a Copa Jujuy.