Gran actuación de Gorriti en un torneo en Ledesma

Se realizó con total éxito el fin de semana pasado un campeonato femenino de vóley Sub 14 en Libertador General San Martín donde Atlético Gorriti se quedó con el título.

Fueron cincos instituciones que participaron del torneo juvenil. Ellos son: Club Amigos de Perico, Talleres de Perico, Club Atlético General Lavalle, Club Palermo y el anfitrión Herminio Arrieta. La final fue Gorriti contra Talleres y el equipo capitalino ganó 2-0.

Al margen del resultado, estas convocatorias sirven para potenciar el semillero del vóley en la provincia, situación que ya se viene replicando en diferentes clubes. Hace semanas organizó Sociedad Española su encuentro con grandes beneficios al igual que Club Amigos de Perico.

El vóley de Gorriti viene desde hace tiempo mostrando buenos resultados en cuanto a formación. Esto se debe a que están bien encaminados y siguiendo un gran proyecto que tiene mucha ambición en las diferentes categorías.

Los entrenamientos de la entidad ubicada en avenida Éxodo esquina Pueyrredón son los siguientes:

Lunes, miércoles y viernes la escuela de Mini (6 años), Sub 12 - Sub 14 femenino y masculino (en cancha Parquet) y Sub 16 (en el tinglado).

Los días martes y jueves de 15 a 17 serán los entrenamientos de primera masculino y damas (cancha parquet y tinglado). También los miércoles de 18 a 20.

Los martes y jueves de 17 a 20 practican las categorías Sub 16 - Sub 18 masculino y femenino en el tinglado.

Los sábados de 9 a 12, si no hay partidos programados, entrenan Sub 16 y Sub 18 de ambas ramas.

El coordinador de la escuela es uno de los profesores más reconocidos de la provincia, Oscar Lozano (Entrenador FIVB 2). No está solo porque completan el grupo de técnicos Juan Estevez (Entrenador FEVA Nacional 2), Agustina Batallanes (Entrenadora FEVA Provincial 2) y Jesús Montes (Entrenador Provincial 1).

Para mayor información deberán acercarse a la secretaría del club ubicada También pueden llamar al 3885 43-5263 También en redes sociales, la entidad está en Facebook como “Club Atlético Gorriti Oficial” y en Instagram es @cagorritioficial