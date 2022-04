Subsecretario Monsalve en Arica: “El control fronterizo es prioritario para el gobierno”

Siguiendo con el despliegue de autoridades de gobierno en el norte del país, ad portas de que deje de regir este fin de semana el Estado de Excepción constitucional vigente la zona, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un comité policial en Arica este jueves.

Participaron del encuentro, Carolina Garrido, jefa de Seguridad Pública del la Subsecretaría del Interior, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, el director Servicio Nacional de Migración, Luis Eduardo Thayer, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Marcelo Araya.

Bajo ese marco, el subsecretario se refirió a las tomas de terreno que ha ejecutado principalmente comunidad migrante.

“Las tomas expresan la conjunción de dos problemas. Primero que el Estado no logra responder al déficit habitacional y por lo tanto al derecho al techo de quienes residen en Chile y hay un déficit habitacional estimado de 600 mil viviendas, 600 mil familias chilenas que no tienen garantizado del techo y por lo tanto, evidentemente cuando obtener una casa propia para alguien que reside en Chile demora 10, 12, 14 años, tal vez la falta de respuesta oportuna del Estado incentiva que muchas veces personas desarrollen iniciativas que no debería ocurrir como las tomas”, sostuvo

Monsalve, a continuación, precisó que “en segundo lugar, en el norte en particular, hay una crisis migratoria”.

“Es cierto que por la frontera de Perú y Bolivia en la Región de Arica y Parinacota no hay una explosión de ingresos irregulares, eso no es así. Pero sí es cierto que, a través de Colchane, en la Región de Tarapacá, sí existe y que muchos de los que ingresan de manera irregular terminan desplazándose a la Región de Arica, por lo tanto aumentando la demanda por servicios sociales que el Estado no presta”, agregó.

La autoridad sostuvo que “no tenemos que eludir los problemas de fondo de esta crisis. Primero el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales tienen que dar una respuesta al déficit habitacional y nos hemos comprometido con los alcaldes el día de ayer de poder desarrollar una política de vivienda especial para la zona norte”.