El domingo se juega la fecha del femenino

Se viene la segunda fecha. El consejo directivo anunció cómo se desarrollará el nuevo episodio del campeonato en mujeres. Todos los compromisos se jugarán el domingo.

Los partidos de reserva y primera darán inicio desde las 10 y 11.15 horas y se disputarán de la siguiente forma:

El predio de "Agua Potable" albergará el duelo entre Sportivo Palermo versus Asociación Atlética La Viña. En el estadio "Silvestre Arquiza", Atlético Cuyaya jugará ante Gimnasia. En la cancha auxiliar de Altos Hornos Zapla, ubicado en Río de la Plata, las palpaleñas chocarán ante Talleres de Perico.

Por otro lado, en Ingenieros, Universitario 23 de Agosto recibirá a Deportivo Los Perales. En cancha de "La Quiaca", General Belgrano medirá fuerza ante Deportivo El Cruce. En el predio "Jorge Newbery", las chicas de Atlético Palpalá cerrarán la fecha midiendose contra Club Gorriti. Deportivo Comerico es la institución que tendrá descanso en esta fecha.

No está demás aclarar que General Lavalle y Ciudad de Nieva, hasta el momento, no se presentan equipos tanto en reserva como en primera y es por eso que sus partidos no son programados y el rival de turno obtiene automáticamente los puntos.

Estas mencionadas instituciones tienen plazo hasta la quinta fecha para presentar un equipo en cancha en las dos categorías. Caso contrario, el Consejo Directivo actuará de oficio junto a los delegados de todos los clubes para establecer una sanción severa.

Mientras tanto, el libro de pases continúa abierto durante esta semana ya que ante la gran demanda de incorporaciones se decidió extender el plazo y jugar la fecha pasada con el DNI y la lista de buena fe.

Esta situación produjo sin dudas que clubes como Deportivo Luján aproveche la fecha que no jugará ante General Lavalle para realizar un duelo de cortesía hoy en la localidad de San Antonio frente a Atlético El Carril. Esto servirá para que las "granates" no pierdan ritmo futbolístico.

La rama femenina también tendrá acción este fin de semana. El campeonato Centenario dio inicio el fin de semana pasado con grandes partidos que dejaron los siguientes resultados: Luján 0 - 0 Universitario, Los Perales 3-2 Palpalá, La viña 2-0 Zapla, Fundación 1 - 3 Belgrano, Comercio 0 - 3 Palermo y El Cruce 1-2 Cuyaya.