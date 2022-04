Inician las actividades en Altos Hornos Zapla

Nueva propuesta en Palpalá. Eliana Rojas dictará hoy las clases de acrobacias en tela en las instalaciones de la Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla, ubicado en avenida Río de la Plata, destinada para niños y niñas de 5 a 12 años.

Niños y jóvenes podrán asistir a esta nueva práctica deportiva, poco conocida localmente, pero que aporta grandes beneficios a la salud. Es por eso que Periódico Lea dialogó con la encargada de la disciplina para saber con precisión los datos de este deporte.

La entrevistada arrancó diciendo: "En el club dicto clases que tienen como objetivo una muestra final". Al tiempo que agregó: "Cuando era el día del niño hacíamos una muestra en el momento que se realizaban los festejos y a fin de año un pequeño show de despedida".

La acrobacia en tela es una actividad que ejercita todo tu cuerpo. No solo puede considerarse una danza sino un deporte en el que se necesita de fuerza y flexibilidad. Puede ser en posición vertical o invertida, aunque actualmente, se desarrollaron nuevas formas de montar la tela: en diagonal, tela marina, tela tensa, etc.

Al respecto, Rojas aseguró: "No es como los otros deportes que ellos tienen torneos o estar constantemente en competencia porque aquí en acrobacias en tela no hay esos tipos de eventos. Nosotros no nos dedicamos a competir sino es muestra únicamente".

Los aprendizajes son más personales en esta práctica porque se deben separar las clases de figura. A su vez, esta disciplina tiene cierto grado de riesgo y es ahí donde la profesora debe observar cada movimiento y postura. "No todos aprenden por igual. Yo tengo que conocer al niño o niña y ver cuáles son sus capacidades porque algunos necesitan fortalecer más los ejercicios".

Hay diferentes figuras, por ejemplo: nudo, llave de pie, llave de cintura, secretaria, desenrollada controlada, simple y doble, escorpión, apertura de piernas con dos llaves de pie, cuadrado, murciélago, arco y flecha, y muchas figuras más.

Existen diferentes tipos de ejercicios, que abarcan amarres, enganches, formas y piruetas, que se pueden realizar de manera individual o grupal, en una o más telas.

Hoy será la apertura de las clases. Por esa razón Rojas manifestó que temas personales y estudios debió modificar toda la estructura de trabajo: "Este año me tuve que reacomodar con el tema de horarios. Sé que es un horario difícil porque hay niñas que van a la tarde a la escuela y se perderían las clases".

Los horarios son de 17 a 18 los días martes y jueves y quienes quieran probar una clase, pueden comunicarse con Eliana Rojas al teléfono celular: 388 434-5307 o consultar en secretaria del club.

Las clases se dividirán en una entrada en calor, subir a la tela y el estiramiento. "Al momento de subir a la tela yo hago la división y observo como se desempeña. Tengo un grupo de nenas que siempre me siguen pero en el club debo alcanzar los 10 cupo de niñas porque no es como otro deporte que pueden haber muchos niños y es la misma enseñanza para todos", cerró.