Gimnasia viajó a San Juan con tres bajas para enfrentar el domingo a San Martín

Gimnasia y Esgrima de Jujuy estuvo muy cerca de caer derrota en el estadio “23 de Agosto” pero el tiro del final de Leandro González le permitió conseguir un empate que termina siendo épico, no por el juego mostrado sino porque el equipo se quedó desde los 10´ con un hombre menos por la expulsión de Jorge Juárez y pudo suplir la ausencia con coraje, esfuerzo y valentía.

El ingresado Donato marcó la victoria parcial muy cerca del final para Atlanta y desvanecía todo el esfuerzo “Albiceleste” por conservar el cero, pero lejos de caerse el equipo jujeño fue en busca del empate con los pocos recursos que tenía, centro y buscar una pelota detenida que lo salve y así fue. Leandro González a dos minutos del final, puso la pelota en el ángulo para desatar la alegría de los hinchas del “Lobo”.

En la previa un empate de local no era lo que se pretendía, porque en casa está obligado a ganar, pero como se presentó el escenario, con un hombre menos durante mucho tiempo es muy valorable porque llegaba de una derrota e inmediatamente tenía que viajar. Lo hizo anoche luego de entrenar con destino a San Juan para medirse ante San Martín el próximo domingo desde las 17:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará acompañado por los asistentes Damián Espinoza y Gonzalo Ferrari, en tanto que el cuarto árbitro será Brian Ferreyra.

El equipo para el duelo ante el “Santo”, es toda una incógnita, no solo porque tendrá poco tiempo para trabajar en campo, ya que partió anoche y será vía terrestre, sumado a que tendrá tres bajas de manera obligada, Jorge Juárez expulsado se perderá el partido, Hugo Vera Oviedo, tiene una lesión, pero llego a la quinta amarilla y es otra de las ausencias, al igual que Esteban González por un corte, que se recomendó que no sea parte del grupo por precaución. Es decir, el entrenador Cristian Molins deberá rearmar el once, pero recién mañana podría haber un panorama más claro. Además, cabe destacar que el 5 de abril estará debutando por Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la provincia de La Rioja, resta confirmar el horario, pero el estadio será el Carlos Augusto Mercado Luna.

El plantel está conformado por 20 jugadores, Cristian Lucchetti, Emilio Di Fulvio, Rey Salinas, Facundo Rizzi, Iván Antunez, Emmanuel García, Guillermo Cosaro, Lautaro Bellegia, Marcelo Arguello, Matías Realy, Leandro González, Alejandro Gagliardi, Roberto Hernández, Leonardo López, Julián Membo, Pedro Mune, Francisco Gatti, Matías Palavecino, Francisco Maidana y Joaquín Barro.

El ”Lobo” sumó un punto, pero le dio otro semblante, conservó la racha positiva en Jujuy, porque acumula 13 partidos sin conocer la derrota (8 victorias y 5 empates), en este torneo también es positivo porque de los cuatro en Jujuy, tiene dos ganados y dos empatados, siempre convirtió goles aunque el equipo quedó tocado porque tendrá las tres bajas sensibles y deberá afrontar un partido ante un rival duro de la categoría, más allá de que tiene siete puntos contra nueve unidades que acumula Gimnasia.