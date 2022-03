“Dejamos todo en la cancha”, afirmó Leandro González

El delantero “Albiceleste”, Leandro González tuvo un muy buen partido, no imponiendo su talento, pero si sacando mucha actitud al igual que sus compañeros, pero el golazo que le permitió alcanzar el empate lo puso un escalón más arriba.

Lo dio todo y el gol fue un premio al esfuerzo realizado, en un partido que se encaminaba a la derrota. Fue uno de los jugadores que terminó siendo importante para el equipo de Cristian Molins. “La verdad que el partido fue muy duro, te cambia todo cuando te quedas con un hombre menos y pudimos doblegar el esfuerzo”, empezó diciendo Lea González. “Dejamos todo en la cancha, por ahí costó, pero creo que merecíamos el empate”, sostuvo el atacante con pasado en Atlético Tucumán. “Terminamos muy cansados, creo que el árbitro fue muy duro desde el comienzo, pero no nos rendimos y creo que tuvimos el premio”, destacó González. “Ahora tenemos que pensar en lo que viene, un viaje muy largo ante un rival muy duro, un grande como Gimnasia, pero estamos preparados para salir adelante”, dijo el autor del empate del miércoles por la noche ante Atlanta. Además, indicó “Hay bajas, pero los que entren seguro lo harán de la mejor manera, somos un grupo y siempre tenemos que estar preparados para lo que nos toque”. “De visitante no nos salieron las cosas, pero espero que esta vez sea distinto”, lanzó González. Por último, se refirió a la Copa Argentina, aunque dejó en claro que la cabeza esté en el torneo “Si vimos que jugamos el 5 pero no está en nosotros ese partido, ahora solo pensamos en San Juan, cuando estemos cerca lo analizaremos esto es partido a partido”.