El gobierno prepara manual para no crear estigmas sobre Pueblos Originarios

Tras la votación del estado de excepción en la macrozona norte y con la discusión de si se debe mantener o no la misma medida en macrozona sur a la que el Ejecutivo ya le cerro la puerta, la jefa de gabinete apuntó a los medios de comunicación enfatizando en que se debe transmitir sin discriminar.

Luego de su interrumpida visita a La Araucanía donde su comitiva fue recibida con disparos al intentar ingresar a Temucuicui, Siches insistió que "donde nos inviten el Estado va a seguir llegando, y esperamos trabajar en conjunto con las comunidades para recuperar confianza. Este es un trabajo que nadie dijo que iba a ser fácil ni inmediato, pero está en la voluntad de nuestro Gobierno empezar a construir a puentes, y también sabemos que no es solamente de nuestro Gobierno, es de todo el Estado de chile mirar a nuestros pueblos originarios siendo muy claros también en diferenciar la mirada y el respeto a la cosmovisión y a las acciones que requieren un Estado reparador a otros eventos que se han intentado mezclar a justamente nuestros pueblos originarios". La ministra planteó ante los medios apostados en el Congreso que "ahí creemos que tenemos un gran trabajo y particularmente la prensa, las imágenes que se muestran en televisión tienen un gran carácter y hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como en relación a nuestros pueblos originarios y ustedes como comunicadores son trascendentales para ello". Consultada sobre el detalle de ese manual y qué es lo que se busca con él, la titular de Interior dijo que "estamos viendo con la ministra Vallejo (de Segegob) y la Secom (Secretaría de Comunicaciones) cómo podemos hacer las comunicaciones con ustedes mismos en torno a comunicar mejor para no crear estigmas". "Ahí la contribución de todos los medios de comunicación es trascendental porque tenemos enfrentamientos ciudadanos, tenemos discriminación, y ello claramente en el ánimo de diálogo y de reconstruir una patria en que todos y todas nos sintamos integrantes es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores de los habitantes de nuestro país", declaró.