Por el incidente que afectó a Siches

Medida que permite la colaboración de las FF.AA. en labores de orden público en la Macrozona Sur rige hasta el 26 de marzo. Luego de ello se requeriría que el gobierno pida una nueva prórroga al Congreso. Sin embargo, hasta el momento el Ejecutivo ha dicho que no continuará con esta disposición.

La noticia del ataque contra la titular del Interior, Izkia Siches, sorprendió al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, justo en medio de una reunión protocolar con el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD).

El hecho reabrió inmediatamente la discusión en los pasillos del Congreso sobre extender el estado de excepción constitucional de emergencia en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío, disposición que rige hasta el 26 de marzo.

El punto fue abordado por el diputado Leonardo Soto (PS), quien advirtió que “si es que no se logra en estas dos semanas levantar un proyecto policial alternativo que le dé seguridad a la gente, yo estaría por evaluar la mantención transitoria de los militares en la Macrozona Sur”.

Pese a ello, la decisión del gobierno es no moverse de su decisión de no seguir prorrogando esta medida, que permite la intervención de las FF.AA. en labores de orden público y seguridad interna.

“El itinerario va a continuar... vamos a seguir apegados a lo que hemos anunciado. De hecho, en la Cámara de Diputados va a haber tramitación respecto del estado de excepción en el norte y hemos dicho hasta ahora que vamos a mantener la opinión oficial del gobierno (en la zona sur). No nos vamos a mover de lo que se ha dicho en la vocería oficial”, dijo el ministro Jackson respecto del tema.

El diputado por La Araucanía Miguel Mellado (RN), sin embargo, hizo un llamado al gobierno a no ser “cándido, una cosa es hablar, pero no con los fusiles encima de la mesa, así que cuidado señor Boric con lo que dice (...). Ellos son terroristas, no es un tema del Estado con el pueblo mapuche, es un tema de los terroristas contra chilenos”.

La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (ind-RN), también emplazó al Presidente Boric a mantener el estado de excepción en la región, “ya que sacar la medida, como ha vuelto a reiterar la vocera de gobierno después del ataque, es de una irresponsabilidad enorme, que sólo entrega una señal de más impunidad, y un incentivo para que estos grupos sigan actuando con total libertad”.

Otro representante de la región, el diputado Jorge Rathgeb (RN), dijo valorar “que el gobierno mantenga el estado de excepción en La Araucanía (pues rige hasta el 26 de marzo), que no lo haya dejado sin efecto y que reestudie la posibilidad de mantenerlo a futuro, porque claramente lo que ha ocurrido hoy amerita que el Estado de Excepción se mantenga”.

El senador por la IX región Felipe Kast (Evópoli) comentó que le han “dicho al gobierno que si quiere retirar el estado de excepción, diga cuál va a ser la alternativa, pero no puede ser que retire el estado de emergencia y que el gobierno no tenga un plan alternativo”.