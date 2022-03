María Fernanda Callejón aceptó que su marido tenga una amante

La versión surgió de Socios del espectáculo, donde incluso exhibieron un chat del eposo de la actriz con una mujer, en el que la invitaba a encontrarse y le aclaraba que todo estaba consensuado con su pareja. A pesar de esa descripción, la información se focalizaba en una infidelidad.

Atenta a la magnitud que alcanzó la noticia María Fernanda decidió hablar y para eso eligió el living de Flor de equipo, que ahora cuenta con la conducción de Denis Dumas. En ese contexto, la actriz deslizó que todo forma parte de un acuerdo íntimo con Ricky.

En cuanto a la veracidad de lo que narraron en el ciclo de Rodrigo Lussich, Callejón argumentó: “Muy alejado de la realidad, metieron una tercera en discordia que ya me parece como súper atrasado, atrasa total esa frase, y una sarta de cosas que la verdad, independientemente del respeto con que lo trataron, nada que ver a la realidad”.

Eso activó a la confesión de María Fernanda sobre el pacto que ejecutaron con Diotto: “De las puertas para adentro uno evalúa un montón de cosas y también la posibilidad de abrir la pareja, que lo dije. Fue una fantasía mía”.

Y en ese devenir de revelaciones, Callejón explicó los beneficios de esta práctica y cuál era su objetivo en permitir ingresar en esa metodología. “Primero empezó en joda, en broma y después… Claramente todo es a favor, para prender la llama, para condimentar la pareja”, contó.

La actriz habló sin tapujos, con mucha seriedad y con la intencionalidad de clarificar todo lo que acordaron en el seno del matrimonio. Así como diferenció lo que acepta: “Yo no me banco el poliamor, en el último de los casos (elijo) el polisexo que es distinto. También me di cuenta una vez que lo dije, que lo charlamos varias veces, esto tiene sus riesgos”.