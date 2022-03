Las predicciones de Francis Fukuyama sobre cómo terminará la invasión de Rusia a Ucrania

Francis Fukuyama, director editorial de American Purpose, una revista dedicada al análisis político, enumeró 12 predicciones sobre cómo podría terminar la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias que podrían acarrear para el pueblo ruso la drástica -e injustificada- decisión adoptada por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. En un artículo titulado “Preparándose para la derrota”, el politólogo norteamericano señaló que la planificación militar del Kremlin fue “incompetente” y pronosticó que perder es el único camino al que se conduce a las tropas.

Fukuyama aclaró que hizo la descripción de la situación en el frente desde un lugar cercano a los acontecimientos: Macedonia. Donde se encuentra dictando clases. Allí, asegura, hay más apoyo a Putin que en cualquier otro lado de Europa.

A continuación, su listado:

1 - “Rusia se dirige a una derrota total en Ucrania. La planificación rusa fue incompetente y se basó en la suposición errónea de que los ucranianos eran favorables a Rusia y que su ejército se derrumbaría inmediatamente después de una invasión. Evidentemente, los soldados rusos llevaban uniformes de gala para su desfile de la victoria en Kiev en lugar de municiones y raciones adicionales. En este momento, Putin ha comprometido a la mayor parte de su ejército en esta operación; no hay grandes reservas de fuerzas que pueda llamar para añadir a la batalla. Las tropas rusas están atascadas en las afueras de varias ciudades ucranianas, donde se enfrentan a enormes problemas de abastecimiento y a constantes ataques ucranianos”.

2 - “El colapso de su posición podría ser repentino y catastrófico, en lugar de producirse lentamente a través de una guerra de desgaste. El ejército en el campo llegará a un punto en el que no podrá ser abastecido ni retirado, y la moral se vaporizará. Esto es cierto al menos en el norte; los rusos lo están haciendo mejor en el sur, pero esas posiciones serían difíciles de mantener si el norte se derrumba”.

3 - “No hay solución diplomática posible para la guerra antes de que esto ocurra. No hay ningún compromiso concebible que sea aceptable tanto para Rusia como para Ucrania, dadas las pérdidas que han sufrido en este momento”.

4 - “El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha demostrado una vez más su inutilidad. Lo único útil fue la votación de la Asamblea General, que ayuda a identificar a los actores malos o prevaricadores del mundo”.

5 - “Las decisiones de la administración Biden de no declarar una zona de exclusión aérea o de no ayudar a transferir los MiG polacos fueron ambas buenas; han mantenido la cabeza en un momento muy emotivo. Es mucho mejor que los ucranianos derroten a los rusos por sí mismos, privando a Moscú de la excusa de que la OTAN les atacó, además de evitar todas las posibilidades obvias de escalada. Los MiG polacos, en particular, no añadirían mucho a las capacidades ucranianas. Mucho más importante es el suministro continuo de Javelins, Stingers, TB2, suministros médicos, equipos de comunicaciones y el intercambio de información. Supongo que las fuerzas ucranianas ya están siendo vectorizadas por la inteligencia de la OTAN que opera desde fuera de Ucrania”.

6 - “El coste que está pagando Ucrania es enorme, por supuesto. Pero el mayor daño lo están causando los cohetes y la artillería, contra los que no pueden hacer mucho ni los MiG ni la zona de exclusión aérea. Lo único que detendrá la matanza es la derrota del ejército ruso sobre el terreno”.

7 - “Putin no sobrevivirá a la derrota de su ejército. Obtiene apoyo porque se le percibe como un hombre fuerte; ¿qué tiene que ofrecer una vez que demuestre su incompetencia y sea despojado de su poder coercitivo?”