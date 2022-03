Transportistas de Tarija piden a la policía desbloqueé ruta de Pajchani o existirán enfrentamientos

Acción que llevan adelante los extrabajadores del extinto Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), en este sentido, ha recalcado que no se responsabilizan de los enfrentamientos que se den.

“Estamos preocupados como sector transporte, hemos tenido una reunión con el sector de buses, ellos son los más perjudicados pues no pueden llegar ni salir a los demás departamentos. Como las autoridades no hacen nada como federación estamos frenando a las bases para que no vayan al desbloqueo pero si hoy no se da el mismo, se escapa de nuestras manos si existen enfrentamientos allá en Pajchani”.

Peréz ha recalcado que son pérdidas millonarias por este bloqueo, en especial agrícolas y de frutas.

“Hay cantidad de vehículos, ahora los directos afectados son los hermanos campesinos es una lástima que no se manifiesten, pero el transporte ya no aguanta más y si vamos a un desbloqueo iremos a un enfrentamiento y aclaramos que no se responsabiliza el transporte porque son diversas unidades”.