Convoy de camioneros levantan el paro y despejan rutas y vías en la región de Tarapacá

La información fue confirmada por el presidente de la Federación de Transporte de Carga de Tarapacá, Harold González, quien indicó que a las 11:00 de la mañana de este lunes se desbloquearon las vías por parte de los camioneros independientes, quienes desde el sábado mantenían los bloqueos en las principales rutas de la región.

Camioneros se mantendrán en estado de alertaLuis Espinoza, dirigente de los camioneros independientes en Iquique, señaló que esta paralización “fue un movimiento social, no era de federación, por eso cuando el gremio llamó a retirarnos, no podíamos”.Espinoza señaló que se mantendrán en estado de alerta para monitorear que el Gobierno cumpla con los acuerdos.“Estamos organizados en una mesa de trabajo para poder fiscalizar, revisar y ver los detalles hasta el día 11 de marzo, la idea es mantener un plan que nos genere la continuidad, para no tener que volver con estas paralizaciones, nos cuesta dinero estar parados, por eso al gobierno que viene le hacemos un llamado a que converse y se acerquen”.Es de destacar, que a pesar de los acuerdos obtenidos durante la reunión entre el gremio de transportistas del norte del país y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, los transportistas independientes de Tarapacá continuaron con los bloqueos en las principales vías en las comunas de Iquique Alto Hospicio, y fue hasta este lunes cuando decidieron deponer el paro y despejar las rutas.