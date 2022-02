Vuelven las actividades en el Club Deportivo Luján

El “Granate” vuelve esta semana a las actividades en las distintas disciplinas, por lo que se encuentran convocando a los jugadores a sumarse y a aquellas personas que quieran ser parte del club a informarse sobre todo lo referente en la sede de la entidad sobre calle Tumusla Nº 883.

Para todas las disciplinas, es indispensable presentar la fotocopia del DNI, fotocopia electrocardiograma, fotocopia Pase sanitario, además de una foto 4x4, además de una ficha de inscripción que se adquiere en la institución.

Fútbol femenino

En materia de fútbol femenino, la profesora Emilce Mamaní, quien obtuviera el título del torneo piloto Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol durante la temporada 2021, mantuvo una reunión con el presidente Civardi y el vicepresidente del club, Hugo Peñaloza, para definir el regreso a la actividad.

Los entrenamientos para las divisiones menores, comenzarán esta semana, mientras que la próxima será el turno del fútbol femenino en reserva y primera. Oportunamente se darán a conocer los horarios de prácticas.

Vóley femenino

El vóley femenino, iniciará mañana, y repetirá todos los martes y jueves, bajo estos horarios y estos profesores encargados.

Mini +sub 12 de 16 a 17.30 con la profesora Florencia Borja. Sub 14 y Sub 16 (inicial) de 16 a 17.30 con Daniel Dávalos y Flavia Ortega.

Sub 14 y Sub 16 de 17.45 a 19 con Ariel Borja.

Mini y Sub 12 de 17.45 a 19 con Claudia Ibarra y Florencia Borja.

Sub 18 y Primera de 19.15 a 21.30 con Ariel Borja y Vanesa Peredo.

Maxivóley de 19.15 a 21.30 con Daniel Dávalos y Claudia Ibarra.

Divisiones inferiores

Hoy comenzarán las prácticas deportivas para el fútbol masculino en divisiones inferiores, bajo este programa de entrenamiento y los siguientes instructores.

De lunes a jueves. Novena (categoría 2009) de 19 a 20.30; octava (categoría 2008) de 19 a 20.30; séptima (categoría 2007) de 19 a 20.30 y sexta (categoría 2005-2006) de 19 a 20.30.

Los profesores serán: Marcos Isaguirre, Pablo Gutiérrez, Miguel Serapio y Andrés Mercado.