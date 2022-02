Se anuló el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Apoco más de dos meses de iniciado el litigio por presunto abuso sexual que Thelma Fardin entabló

contra Juan Darthés, un tribunal superior de Brasil anuló el juicio porque considera que no hay

jurisdicción, ya que el supuesto delito ocurrió durante una gira teatral en Nicaragua, cuando la actriz

era menor de edad.

El juicio contra el actor se inició el 30 de noviembre de 2021 y se reanudó el jueves 27 de enero,

luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos, el 1 de diciembre. De la

investigación participaron tres países: la Argentina, Brasil y Nicaragua, y 11 testigos que declararon

remotamente ante el juez federal de San Pablo Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu

“Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual,

respectivamente.

Tras la reanudación del juicio, Fardin sostuvo: “El proceso sigue avanzando. Lamentablemente, no

tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más. Pero a

diferencia de muchos casos tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así también mis

testigos. (...) Aunque intentaron embarrar la cancha, seguimos firmes sentando un precedente

histórico”.

Ayer, a modo de descargo, la artista publicó un video en Instagram en el que lamentó que se diera

marcha atrás. “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es

la impunidad, porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo. Después este tipo se

fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, relató Fardin.

Ayer, la actriz le dio una entrevista a Radio Con Vos y allí explicó más detalles sobre por qué se dio

la nulidad. “En Brasil existe esta posibilidad de que una vez iniciado el proceso todavía se puede

estar discutiendo la jurisdicción cuando la persona comete el delito en otro país y se refugia en

Brasil”, detalló la actriz.

En tanto, adelantó que, junto a su abogado Martín Arias Duval, intentarán que la fiscalía que

entiende en la causa apele la decisión y así llegue a la Corte Suprema. “Esperamos que nos dé la

razón y que el juicio no sea anulado, por la enorme revictimización que implicaría para mí volver a

declarar”, dijo Fardin, que ya se había pronunciado en el juicio que se dio de baja, en una

presentación donde contó su historia y respondió preguntas durante cuatro horas. “Fue un juicio

muy duro, me ha costado reponerme de la declaración, sería durísimo”, acotó.

Sin embargo, se mostró esperanzada al respecto de otras causas similares donde el máximo tribunal

tomó intervención. “Ya hay jurisprudencia en que la Corte se ha pronunciado, diciendo que sí tiene

la posibilidad de juzgar a sus nacionales por delitos cometidos en otros países. Así que esperemos

que sigan en esa línea”, expresó.