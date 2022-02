Debate: El abismo que separa a pobres y ricos

Por ejemplo, los estudios focalizados en la distribución de la renta confirmaron un dato

que se había comentado en estas páginas: el diez por ciento de la humanidad vio crecer

su patrimonio durante la pandemia hasta alcanzar el ochenta por ciento del total

universal. Mientras que el de la mitad de los habitantes, es decir unas tres mil quinientos

millones de personas, no llegó a sumar el dos por ciento.

Estos hechos, según el World Inequality Report, habrían revertido los avances

igualitarios logrados desde 1945 a 1980 y en los primeros años de este siglo, cuando en

distintas geografías imperaba el estado de bienestar o se impulsaba un desarrollo

inclusivo.

Y, también, habrían afectado negativamente a la denominada prosperidad compartida.

Un concepto elaborado por el Banco Mundial que, en lugar de considerar el dinero

promedio que obtiene cada residente de un país, esto es el ingreso per cápita, toma en

cuenta solo la evolución de lo percibido por los sectores más humildes.

Asimismo, varias investigaciones resaltaron que las veinte mayores fortunas

individuales, sobre todo norteamericanas y vinculadas a las nuevas tecnologías como las

de Larry Page de Google o Mark Zuckerberg de Facebook, duplicaron su poderío

económico a lo largo de 2021 a la vez que la empresa Apple alcanzó en la bolsa de

Nueva York una capitalización inédita de tres billones de dólares.

Una cuestión que fue advertida por los analistas como una evidencia de que las acciones

bursátiles están sobrevaluadas y, debido a su poca correspondencia con la economía real

de los Estados Unidos, puede haber una caída o una corrección en los precios en el

futuro próximo.

Al mismo tiempo, los expertos de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que por

primera vez en dos décadas y como producto de la presencia del coronavirus y otros

conflictos creció la indigencia en casi todos los países de renta media y baja. En

particular, en el África subsahariana, Medio Oriente y la India. Aunque también en

Venezuela, México y Colombia.

Lugares donde gran parte de la población afrontó su rutina cotidiana con menos de

cuatro dólares en los bolsillos, aunque los más perjudicados fueron las mujeres, los

jóvenes y los hombres que no tienen formación y habitan zonas rurales y también,

diferencia del pasado, los desesperados suburbios de las grandes ciudades.

Esta realidad llevaría a la ONU a postergar el objetivo de reducir la tasa global de

pobres a menos del 3% hacia 2030 –que ya se encontraba comprometido antes de esta

crisis- y a consensuar iniciativas que extiendan las redes de protección social y

multipliquen las inversiones orientadas a formar y reconvertir la fuerza de trabajo.

En cuanto a Argentina, es dable mencionar que las últimas mediciones de la desigualdad

económica que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelaron

que las familias más ricas tuvieron ingresos entre diecinueve y quince veces superiores

a las de menores recursos en el bienio 2020-2021.

Y que en relación a la pobreza, que en la actualidad presenta características dramáticas

y sigue siendo uno de los principales problemas a resolver, se publicó una serie de

informes, de Unicef y el CIAS entre ellos, que destacan varias facetas relevantes.

En primer lugar, que la inversión pública destinada a mitigar la situación aumentó en los

últimos quince años, en especial la dirigida a la economía popular o a planes de

cooperativas de trabajadores informales.

Aunque, desde 2013 y en contraste de lo ocurrido en los países vecinos, no se constató

una mejora sustancial en las condiciones de vida de los que menos tienen. Esta

circunstancia habría obedecido a los altos índices de informalidad laboral que presenta

nuestra economía y a una inadecuada composición del gasto social.

En segundo lugar, que la pobreza medida en términos monetarios, de hábitat y servicios

afecta ante todo a los niños y adolescentes que residen en hogares periféricos que tienen

una jefatura femenina o dependen de trabajadores desocupados, informales o sin

profesión. Sin embargo, y más allá de las iniciativas creadas por la emergencia Covid,

buena parte de los fondos estatales están destinados a los adultos mayores, en particular

a las pensiones no contributivas y por invalidez, y muy poco a fomentar el aprendizaje y

el empleo registrado.

En tercer lugar, que la cantidad de recesiones vividas luego de la recuperación

democrática, definidas éstas como episodios de uno o más años consecutivos de

retroceso productivo, demostraron con creces el terrible impacto que causan la caída de

la actividad económica o los saltos inflacionarios sobre los ingresos familiares y las

posibilidades de abatir el piso de pobreza que se ubica desde hace mucho en torno al

27/30% de la población.

Así las cosas, cabe preguntarnos si no habrá llegado la hora de instrumentar en el plano

local medidas antinflacionarias y de crecimiento significativas y primordiales.

Además de debatir los programas sociales con el fin de mejorar su efectividad, por caso,

en la atención a la niñez, la capacitación y la inserción de los jóvenes en el mercado de

trabajo y los vínculos de las cooperativas con las cadenas de producción y

comercialización.

Porque vale recordar aquello que Homero puso en boca de Zeus tres milenios atrás: son

los seres humanos, y no los dioses, los culpables de tanto mal y locura.