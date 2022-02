Yanina Latorre le recriminó a su hija Lola la cantidad de ropa que compra

Toda la familia de Yanina Latorre pasa sus días en Miami y además del sol, parece que Lola Latorre

disfruta de hacer compras y la ex “angelita” no está conforme con que explote la tarjeta de crédito.

Cuando filmaba a la joven luciendo su look, la esposa de Diego Latorre le reprochó sus gastos.

“Estoy podrida de comprarte carteras. Todo es estrenado”, lanzó, mientras enumeraba las prendas

de sus hija… ¡que además se las había sacado a ella de su guardarropa!

“El corpiño es mío, que me lo robaste, me lo compré para usarlo abajo de una camisa

transparente… El pantalón es nuevo, las zapatillas son nuevas, la cartera es nueva… ¡Basta de

gastar!”, exclamó, molesta mientras su hija se reía.

Tras haber afrontado las críticas por su viaje a Las Vegas, Yanina Latorre aterrizó en Miami y reveló

la decisión que tomó su hijo, Dieguito. La panelista contó que el joven quiere mudarse a Estados

Unidos y que ella lo apoya en su decisión.

"Dieguito quiere venir a vivir a Estados Unidos. Le dije que sí. ¿Vieron que no era tan pesada como

parecía?", expresó Yanina, pícara, a través de sus stories de Instagram.

La panelista remarcó que si bien apoya a su hijo, le hizo prometerle que hasta que se mude seguirá

estudiando en su país.

"Parece que va a venir acá a la Universidad. Va a aplicar para venir en Septiembre. Pero mientras

tanto estudia en Argentina. Vagos en mi casa, no. Empezó hoy el curso de ingreso, lo quiero mucho,

en la Universidad Torcuato Di Tella, de Economía Empresarial", cerró Yanina, orgullosa.