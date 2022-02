¿Demasiado tarde para que surja el albertismo?

Quién es Germán Martínez, el reemplazante de Máximo Kirchner

Desde el primer momento Alberto Fernández sepultó el proyecto del albertismo bajo la

errónea convicción de que podría administrar las diferencias, sin “ismos”, y que sabría

contener a Cristina Kirchner. Cómo lo hacía, a pedido de Néstor Kirchner, cuando era el

jefe de gabinete del santacruceño. Dos años después comprobó que no pudo y que fue

devorado por la interna.

En soledad, el mandatario solía admitir que “el peronismo lo que quiere es no volver a

quedar sometido a las lógicas de Cristina”. Reflexión que luego cajoneaba cuando

estaba enfrente de su vicepresidenta.

El primer atisbo de enfrentamiento ocurrió tras la derrota en las PASO, cuando Cristina

presionó al mandatario para que hiciera cambios en el gabinete, a través de la renuncia

de su hombre de confianza, Eduardo “Wado” de Pedro, seguido por otros camporistas

como Fernanda Raverta y Luana Volnovich. Alberto se plantó por primera vez y aceptó

desplazar a Santiago Cafiero de la Jefatura de Gabinete a la Cancillería, aunque no lo

echó. La relación con Cristina nunca sería igual.

“No sé quién va a ser designado en reemplazo de Máximo, lo único que tenemos claro

es que va a ser un hombre de Alberto”, aseguraba un funcionario en la previa de la

confirmación de que Germán Martínez sería el nuevo jefe del bloque de diputados del

Frente de Todos.

Efectivamente, Martínez es kirchnerista, no cristinista. No es un detalle menor.

Pertenece a la Corriente de la Militancia nacional de la que forman parte, entre otros,

Agustín Rossi, Daniel Filmus, Jorge Taiana, Cristina Alvarez Rodríguez. Todos

dirigentes que fueron soldados de Néstor Kirchner y con quienes Alberto F. estrechó

vínculos como su Jefe de Gabinete. En la elección tuvo que ver con que es “un hombre

de diálogo” y conoce los botones del Congreso por desempeñarse durante muchos años

como secretario administrativo del bloque del Frente para la Victoria.

La duda es si Martínez tendrá la muñeca como para lograr un acercamiento con la

veintena de disidentes cristinistas. En apariencia, la división excede al flamante jefe del

bloque de diputados. Pero con su llegada, se rompe la hegemonía de Cristina en ambas

cámaras: mantiene el Senado, pero si Martínez logra conducir al resto de los diputados

del FdT y acordar consensos con la oposición, el escenario podría ser otro.

Hace tiempo que los hombres del gabinete alineados con el Presidente, reclaman que se

reescriba el “contrato” firmado por Alberto y Cristina, en el inicio del Gobierno. No

sólo argumentan que el mandatario es el que más mide hoy dentro del Frente de Todos

y que por eso debe ir por la reelección. Desempolvan una tesis que alguna vez se la

escucharon al propio Alberto en sus momentos de enojo: “La Cámpora es un fenómeno

del AMBA, en el interior lo que hay es peronismo”.

“El albertismo nació el 14 de noviembre cuando Alberto fijo que en el 23 habrá PASO y

dejó atrás el dedo de Cristina”, reflexionó un funcionario

Sin embargo, otros dirigentes no cristinistas consideran que es demasiado tarde para

moldear el albertismo. “No hay margen, si no aprueba el acuerdo con el Fondo,

cualquier amague puede producir una corrida bancaria. De la Rúa se fue dos meses

después de anunciar el megacanje”, recuerda, dramático.

Más allá de que Cristina y Máximo logren finalmente contener a los propios que ya

venían levantando la voz, por ejemplo, en la audiencia para fijar el aumento de la tarifa

del gas, el que pierde es el peronismo. Y todos, si la interna pasa a mayores.

La reflexión de un histórico dirigente peronista de la provincia tuvo lugar en la antesala

de la derrota electoral del 14 de noviembre, pero vale la pena reiterarla porque pareció

describir una película que todavía no llegó a su fin. “Estamos siendo testigos del final

del peronismo tal como se lo conocía hasta ahora. Y al peronismo le va a costar

restablecerse mucho más de lo que le costó a la UCR después de la

