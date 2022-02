Vicky Xipolitakis se mudó a un nuevo departamento en Lanús

En los últimos meses, Vicky Xipolitakis enfrentó varios problemas relacionados con la vivienda.

Luego de un desalojo y del regreso a la casa de sus padres, la mediática parece haber encontrado el

lugar ideal: un departamento en Lanús.

“¡Tengo mucha felicidad de poder compartirles esta noticia! Después de tanto tiempo, tenemos

nuestro hermoso y cálido hogar. ¡Mudados!”, anunció en una publicación en la que posó junto a su

hijo Salvador Uriel y en la que compartió detalles de la propiedad.

Las imágenes que compartió La Griega muestra ambientes amplios y luminosos, con imponentes

ventanales y una decoración en la que predomina el blanco. Además, las fotos permiten ver una

lujosa araña de techo en el centro del living.

A pesar de que había pensado instalarse en Puerto Madero por una cuestión de la seguridad, Vicky

Xipolitakis explicó que su nuevo departamento ubicado en la zona sur de la provincia de Buenos

Aires es ideal porque está a metros de la casa de sus padres.

“Me da tranquilidad, ya que mi mamá me ayuda mucho con mi hijo”, explicó en Cortá por Lozano

(Telefe).

La mediática aseguró que apenas lo vio el inmbueble no tuvo dudas de que era el lugar indicado

para ella y su hijo. “Nos mudamos a cinco casitas de lo de mis papás, justo a la vuelta. Mi papá me

dijo: ´Me parece que este departamento es para vos´, lo fui a ver y me encantó”, precisó.

Hace una semana, el equipo de A la Tarde (América) mostró chats donde algunos exvecinos de

Vicky Xipolitakis cuentan que La Griega debe enfrentar una deuda millonaria que tiene con su

anterior consorcio.

“La mina tiene un pedo atómico. Se casó con un banquero de Wall Street y duró lo que un ped... en

una canasta. El flaco le cortó la tarjeta”, dijo uno de sus vecinos de Recoleta en una captura de las

conversaciones que se filtraron