Gabriel Boric: “Los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso"

Resta poco más de un mes para que, el 11 de marzo, Gabriel Boric asuma como Presidente de Chile.

Desde su triunfo en la segunda vuelta presidencial, el 19 de diciembre de 2021, hasta hoy, el frenteamplista ha iniciado labores relacionadas a lo que será su instalación en La Moneda: hace 12 días presentó a su equipo ministerial y esta semana anunció a quienes liderarán las 39 subsecretarías.

En los últimos días, además, ha dado una serie de entrevistas a medios extranjeros. Hace algunas semanas con la BBC, el martes con M24 Radio de Uruguay -en la que participó también el expresidente de ese país, José “Pepe” Mujica, y este miércoles con el programa español La Base, conducido por Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España (2010-2021).

“Hay momentos simbólicos que cambian el carácter con el que el pueblo entiende a su gobierno”, señaló Boric en la entrevista con Iglesias. “La Moneda está totalmente cercada de vallas papales, el hecho de volver a abrir simbólicamente las puertas o el sector de tránsito de La Moneda al pueblo de Chile va a ser muy significativo”, precisó.

“Estoy permanentemente tratando de estar siempre consciente de porqué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación y que venimos de los movimientos sociales. (...) Que estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile”, expresó al comenzar.

En la conversación, el Presidente electo abordó también -entre otras materias- la relación con la futura oposición, las reformas a implementar, la agenda internacional que tendrá en su gobierno, el proceso de vacunación y los desafíos de gobernar con la “diversidad” de Apruebo Dignidad.

La próxima coalición de gobierno, Apruebo Dignidad, está integrada por cinco partidos y cinco movimientos políticos. El Mandatario electo fue consultado sobre aquella “diversidad” y los desafíos que podría significar la variedad de colectividades una vez que asuma el próximo periodo presidencial.

Si bien aseguró al respecto que el principal desafío es lograr un gobierno que sea “transformador” y que “siente las bases para hacer un cambio en el modelo de desarrollo con minoría parlamentaria”, también comentó que “vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares, que muchas veces nos gusta defender y, con mucho ahínco, para invitar a más gente a esta gesta”.

“En Chile, en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales”, complementó el frenteamplista.

Agregó que desde los años 80′ Chile fue “la cuna del neoliberalismo”, por lo que “se instaló una hegemonía muy grande en torno a que era razonable hacer de la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, un espacio de negocio”. “Eso es algo que queremos cambiar”, añadió.

“Lo que nos une hoy, más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales. (...) La socialdemocracia ha entrado en un retroceso y los partidos que la sustentaron han tenido un proceso de reflexión que nos permite a nosotros, que venimos de otra tradición (...), encontrar puntos de encuentro que nos llevan a trabajar en conjunto. Eso es lo que estará puesto a prueba en nuestro gobierno (...) y yo espero que lo logremos”, explicó.