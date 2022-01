Julio Bravo se reunió con vecinos de barrios Paterson y La Merced

Cada lluvia deja mucho daño en el faldeo, por eso el jefe comunal realizó un recorrido y

aprovechó para escuchar las inquietudes y los pedidos por diferentes necesidades de los

vecinos.

“Nos reunimos con un grupo de vecinos, la mayoría de los cuales viven en lo que se

denomina barrio Paterson, que por esas cuestiones de la legislación que se dictó años

atrás estos vecinos que fueron los primeros que habitaron barrio La Merced terminaron

habitando lo que hoy es barrio Paterson”, comenzó declarando Bravo al tiempo que

agregó “la zona presenta numerosos problemas debido a la geografía que tiene que los

conozco perfectamente recorrimos juntos a los vecinos, a la mayoría los conozco,

durante los seis años que llevo como intendente muchas veces vinimos, fuimos dando

soluciones parciales importantes”.

No obstante, el Intendente sampedreño recordó que hasta diciembre del 2015 “esta zona

carecía de alumbrado público, agua potable de red, y hoy tiene todo barrio Paterson y

todo lo que es el Faldeo de La Merced alumbrado público, toda esta zona cuenta con

agua corriente de red que no la tenía”, independientemente que hay problemas que se

acrecientan cuando llueve como sucedió en las últimas horas.

Cuando llueve “esto se convierte en una verdadera catarata de agua, no hay cordón

cuneta, lo cual lastima a las calles y las torna intransitable”, puntualizó Julio Bravo

contando que los vecinos “me decían que los tres accesos están en malas condiciones”,

por ello “vamos a montar un operativo en los distintos puntos de san pedro, siempre en

la zona oeste es la que más sufre”, subrayó.

Bravo manifestó que “en 9 de Julio avanzamos con la culminación de la construcción de

cordón cuneta, allí todo el barrio recibió esta obra que sirvió para evitar que se inunden

las casas como el badén que se hace con hormigón ahora con la lluvia”.

Se hará un relevamiento

Por eso les comunicó a los vecinos que en las próximas horas el equipo técnico de la

Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente procederá a desarrollar un

relevamiento para dar una solución inmediata.

“Entiendo que debemos trabajar con cordón cuneta, si esta es la solución que mandan

los técnicos inmediatamente lo haremos, en los dos años que me quedan como

intendente me comprometo a darle una solución definitiva a tanta gente que vive en esta

zona postergada de la ciudad”, explicó.

Julio Bravo, constantemente recorre las calles de todos los barrios de San Pedro de

Jujuy escuchando las inquietudes y necesidades de los vecinos, por lo que destacó que

“desde el primer momento fue una manera de trabajar de forma mancomunada con

todos los sampedreños y así se lograron muchas obras muy importantes más allá que

nos queda mucho por seguir haciendo”, culminó.