Inédita protesta de transportistas en la frontera con Chile: hay 2 mil camiones varados en la cordillera

Una inesperada medida sanitaria en la frontera con Chile ha disparado la protesta de los camioneros que realizan el cruce internacional Cristo Redentor-Los Libertadores, que une Mendoza con Valparaíso.

Hace dos días que no pasa ni un vehículo de carga hacia el país trasandino porque inesperadamente, por el aumento de contagios de Covid, les piden realizarse un test PCR y los transportistas denuncian que “encierran en una habitación varias horas” a los choferes que dan positivo.

La protesta comenzó el domingo por la tarde y ya son alrededor de 2 mil los camiones los que han quedado varados al costado de la ruta o en playones en plena cordillera.

Los transportistas han denunciado malos tratos a quienes dan positivo de Covid en el complejo Los Libertadores. Contaron y mostraron en un video que los mantienen encerrados en una habitación, durante horas y sin comida.

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) alertó que podría haber pérdidas millonarias si continúan las excesivas medidas impuestas por Chile en la frontera.

“En virtud de las medidas tomadas por Chile desde el día 14 de Enero de testear a todos los choferes que ingresen por Libertadores, y de las fallas en el trato humanitario que generaron estas medidas, Aprocam sugiere a los transportes de carga interrumpir el servicio a Chile”, anunció la Asociación en un comunicado.

Este miércoles por la tarde, los directivos de Aprocam han vuelto a reunirse en Mendoza para buscar una salida a este conflicto pero no hay respuestas de las autoridades chilenas. “Queremos una medida concreta que solucione no sólo las demoras, sino el trato que están recibiendo los choferes, a los que han encerrado en minúsculas habitaciones sin atención médica y por varias horas. Hasta tanto no haya una respuesta del vecino país, sugerimos a las empresas no enviar cargas a Chile”, comunicó el presidente de Aprocam, Daniel Gallart.