Alcaldes del norte de Chile advierten por el aumento de los crímenes violentos en la zona

En las últimas semanas aumentó el número de homicidios en Chile. Más allá de las macabras historias conocidas, entre los que se cuenta, desapariciones, secuestros y balaceras, se ha visto que en localidades del norte las cifras crecen. De hecho, según un último informe de la Fiscalía Regional de Tarapacá, los homicidios en la región de Tarapacá crecieron un 183 por ciento entre 2020 y 2021. Hechos de sicariato, secuestros con posterior homicidio se han tomado las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota y de Antofagasta, todas a más de 1.000 kilómetros de la capital, Santiago.

La noche del miércoles 18 de agosto de 2020, trabajadores de un camión recolector de basura avistaron un vehículo que se incendiaba camino al vertedero municipal, en el sector Quebrada Encantada, en la comuna de Arica. Al interior del auto se encontraban dos cuerpos calcinados, uno de ellos en el asiento trasero y el otro en el portamaletas. Otro caso el secuestro con extorsión y homicidio de Nelson Murúa Páez, en Iquique.

Las cifras de fiscalía entre 2016 y 2021 muestran un alza explosiva. En ese periodo de tiempo, en la Región de Arica y Parinacota aumentó un 125%; en Antofagasta, un 179%, y la cifra menos alentadora es la de la región de Tarapacá, donde hubo un aumento de 240% en esos cinco años. Si en 2020 en la zona se registraron 86 homicidios, en 2021 estos llegaron a 187.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, relata la situación de su ciudad “partimos el año 2021 con crímenes terribles, especialmente de armas de fuego, cosa que en Arica no estábamos acostumbrados. Y finalizamos con 28, todos estos tienen una particularidad que no es normal en nuestro país. Este año (2022) ya llevamos dos homicidios que nos preocupan. La comunidad lo vive con mucha preocupación y miedo”.

Aseguró que “de Fiscalía dicen que efectivamente hubo un aumento, sobre todo en el uso de armas de fuego, concentrados en algunos sectores de nuestra ciudad”.

Po otra parte el alcalde de Iquique Mauricio Soria, recalcó que “hay que puntualizar que esto no es mezclar migración con delincuencia, son dos cosas distintas. Al no tener el control de las fronteras, hay un crimen organizado transfronterizo y eso genera que no haya un control adecuado y que sea muy difícil para las policías y fiscalía poder actuar”.

“Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno Central que tome a la Región de Tarapacá como una región fronteriza, que haya la especialización de lo que significa ser frontera. Hay que entender que esta es muy permeable, distinto a lo que podemos entender en las de la región central que la Cordillera de Los Andes hace su trabajo de cierre”.

Enfatizó en que “necesitamos que se adopten estas medidas, que se le de esa visión de parte del Gobierno Central, porque si no lo entienden, pasa lo que está pasando ahora. Después de un año y medio se dan cuenta que la frontera es bastante amplia, son más de 300 kilómetros y que uno puede pasar caminando por cualquier parte” y aseguró que “necesitamos expertos y recursos para abordar el tema de la seguridad en las regiones del norte de Chile”.