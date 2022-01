El testeo se realiza sólo a las personas sintomáticas sin nexo epidemiológico

“El testeo es una herramienta más, no es imprescindible en la actual situación epidemiológica con una variante de Covid-19 como Ómicron con una biología viral, de grandísima transmisibilidad”, explicó el Ministro de Salud de Jujuy, Antonio Buljubasich, y reiteró que “es imperiosa la comprensión de la población con el equipo de salud especialmente en este momento en que hay dificultad con la provisión de los insumos para los hisopados que nos obliga a un tope diario de pruebas o al cierre momentáneo de algunos centros de testeo en San Salvador y en el interior”.

En el mismo sentido, precisó que “si hoy tengo dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, dolor de garganta, si estoy resfriado no es otra cosa que coronavirus; si una persona tiene un contacto estrecho que tiene síntomas y mañana presenta síntomas, no necesita ir a testearse, se aísla y con eso es suficiente” mientras añadió que “en el marco de la situación actual no es requerimiento indispensable el test, a excepción de personas que no vivan y no hayan tomado contacto con casos positivos, es decir, sin nexo epidemiológico y en ese caso, el test se efectúa a una sola persona del grupo familiar o conviviente”.

Además, apuntó que “en casos de personas con síntomas compatibles que sí convivan con positivos o sean contacto estrecho, lo que corresponde es el aislamiento inmediato y la comunicación con las vías habilitadas o con la obra social respectiva para el seguimiento médico”.

En el mismo sentido, detalló que “la empresa que provee los test a nivel nacional ha declarado que no puede cumplir con lo que tenía comprometido con las provincias por lo que debemos optimizar el uso del test”. De este modo, mientras se regulariza le llegada de los recursos, hasta nuevo aviso se trabajará de la siguiente manera: En San Salvador de Jujuy La atención se realiza de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17.30 horas; sábados, domingos y feriados de 9 a 14.30 horas en 8 Centros de Testeo fijos:

Centro Cultural “Éxodo Jujeño”: Bahía Blanca 59, Barrio Coronel Arias. CPV “Santa Ana”: Brasich esquina Vicecomodoro De la Colina, Barrio Alto Comedero. CPV “La Viña”: Los Manantiales esquina Las Llamas, Barrio La Viña. Nodo CIC Copacabana: Marina Vilte 590, Barrio Alto Comedero. Explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano (ex Vieja Estación), sobre Avenida Urquiza. Nueva Terminal de Ómnibus “Gral. Manuel Eduardo Arias”: Acceso Sur de la ciudad. Nodo Alberdi: Sucre 2190, Barrio Alberdi. Hogar Escuela: Avenida España 1660.

Asimismo, continúa con atención: Hospital San Roque: sobre calle Independencia, lunes a viernes de 14 a 18 horas.

También los puntos habilitados para testeo y vacunación:

Infinito por Descubrir: sobre Avenida de los Estudiantes, lunes a viernes de 9 a 19 horas

Edificio Tribunales: Argañaraz esquina Independencia, lunes a viernes de 8 a 13 horas

En el interior El Carmen: 50 números por día en Nodo. Jueves a domingo desde las 10 horas Yuto: Hospital San Miguel, lunes a sábado de 14 a 16 horas; por Guardia 24 horas / Plaza Central lunes a sábado de 8 a 13 horas Abra Pampa: CIC. Martes y jueves de 13.30 a 15 horas / Terminal. Lunes a viernes por la mañana desde las 9 y por la tarde desde las 14 horas La Esperanza: Laboratorio de Hospital “Nuestro Señor de la Buena Esperanza” de 7 a 21 horas Libertador General San Martín: 50 números por día en cada Centro de Testeo: Centro Vecinal de Barrio Jardín, Centro de Retirados de la Policía (Camping Municipal) y Plaza de las Madres. Inicio de atención: 8 horas Fraile Pintado: Hospital “Presbítero Zegada”. Lunes a viernes de 9 a 13 horas El Talar: Hospital “Nuestra Señora del Pilar”. Lunes a viernes de 8 a 15 horas – resto del día por Guardia Monterrico: Hospital “San Isidro Labrador”. 30 números por día. Lunes a viernes de 13 a 15 horas Palpalá: 50 números por día en Hospital “Dr. Wenceslao Gallardo” (acceso por entrada principal frente al Golf) de lunes a viernes de 8 a 14 horas, sábado y domingo de 10 a 14 horas Tilcara: Hospital “Salvador Mazza” (ingreso previo por consultorio de Respiratorias o Guardia) Susques: Hospital y CAPS El Aguilar: Hospital el Aguilar, lunes a viernes por la mañana desde las 7 horas y por la tarde desde las 16 Humahuaca: Hospital “General Belgrano” (por Consultorio de Infecciones Respiratorias) de lunes a lunes las 24 horas La Quiaca: Hospital “Jorge Uro