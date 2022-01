Talleres de Perico se prepara para recibir el domingo a Zapla

El resultado del partido de ida, dejó mejor parado a Talleres de Perico para la vuelta, luego de esa remontada en Ciudad Palpalá el elenco de Horacio Zingariello tiene la confianza suficiente para culminar la obra el domingo desde las 17:30 en el estadio “Plinio Zabala”. Este encuentro será controlado por una terna tucumana, Mauricio Martín será el árbitro principal y estará acompañado por los asistentes José Ponce y Favio Cambera.

La igualdad la pudo conseguir por errores del rival y también por amor propio, pero lejos estuvo de ser un equipo con un buen funcionamiento, si tuvo contundencia, algo importante para este tipo de partidos donde el margen de error es muy pequeño.

Hoy el escenario para el partido definitorio tiene a Talleres mejor parado, porque contará con la localía y el aliento de su gente, pero entienden que no deben confiarse con esa situación. “La verdad que el partido salió muy bien, pero debemos corregir cosas para lo que viene”, dijo el volante Elvio Villagra. “Es algo extraño para mi pero ahora me debo a estos colores y tengo que dar lo máximo para poder cerrar la serie”, dijo el ex jugador de Zapla. “En el primer partido no hicimos un gran primer tiempo creo que eso lo terminamos pagando caro, pero en el segundo nos logramos levantar. Hay que salir despiertos para el domingo porque no podemos volver a cometer el mismo error”, señaló el volante de Talleres. “La mentalidad que tuvimos en el segundo tiempo en Palpalá es la que debemos demostrar el domingo en nuestra casa, ese es el camino para quedarnos con la clasificación”, destacó el jugador del “Expreso”. “El partido sigue igualado, no ganamos nada si pensamos eso, estamos errando porque enfrente está un equipo difícil, complicado y que saldrá a ganar como nosotros”, advirtió Elvio Villagra. “La gente nos tiene que apoyar que nosotros vamos a dar lo máximo para pasar de fase”, finalizó el volante de Talleres.