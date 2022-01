Wanda Nara publicó la misma foto con y sin Photoshop sin darse cuenta

Wanda Nara es noticia nuevamente. Esta vez no por un affaire de su marido Mauro Icardi ni por una

compra millonaria. En esta ocasión, la empresaria está en boca de todos por un error que cometió al

publicar dos imágenes en sus redes.

Ya se ha filtrado alguna vez una foto de Wanda Nara sin photoshop. La diferencia es que en este

caso, fue la propia mediática quien facilitó que se viralizara. Semanas atrás, durante su estadía en

Buenos Aires, la esposa de Mauro Icardi subió al feed de Instagram una foto en bikini, en medio de

coloridas plantas. Luego hizo lo mismo en sus Historias, aunque no se dio cuenta de que en este

caso, publicó la que no tenía Photoshop.

Fue así, que ahora las dos imágenes están circulando por todos los medios y por supuesto, dan

mucho que hablar. Al menos tres diferencias fueron las que se encontraron entre la original de las

historias y la retocada del Feed. Mínimas, aunque notorias.

Otra foto que dio que hablar de Wanda Nara es una que subió también durante su estadía en Buenos

Aires. La empresaria mostró el "detrás de escena"; de su día de trabajo y llamó la atención por un

detalle en la imagen. En el post, Wanda Nara subió una foto sentada, después de hacer make up pero

un "despertó curiosidad: en esa posición parece que tiene una pierna de más. Aunque las

repercusiones fueron muchas en redes sociales, la esposa de Mauro Icardi decidió suprimir los

comentarios en ese post.

Tiempo atrás, la diosa también subió una postal con Mauro Icardi y provocó una reacción similar de

sus seguidores.

Al ver la publicación, los followers se dieron cuenta de los retoque con Photoshop que Wanda Nara

aplicó en su cintura. Con el fin de verse más estilizada, la empresaria descuidó la mano de su

marido que se vio deforme y muy pequeña.