¿Habrá reencuentro con Mauro Icardi? La China Suárez viajó a París y preocupa a Wanda Nara

La China Suárez otra vez se encuentra en el ojo de la tormenta. La actriz tuvo un 2021muy complejo por su separación de Benjamín Vicuña. Luego, Wanda Nara la acusó de “zorra” por haberle mandado mensajes a su esposo, Mauro Icardi. El jugador de fútbol admitió que tuvieron un encuentro en un hotel de París, Francia, pero aclaró que no tuvieron relaciones. Finalmente, la empresario perdonó al padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Cuando parecía que el escándalo había quedado atrás, Ángel de Brito volvió a generar revuelo al contar que Suárez está en París. El conductor lo reveló en sus historias de Instagram al responder una pregunta que le hizo un seguidor: “¿Por dónde anda la China?”. Todavía no hay una prueba contundente que muestre a la actriz en Francia. Más allá de esto, seguramente Wanda debe estar preocupada con esta noticia.

En los últimos posteos de Instagram, Suárez compartió imágenes y videos de una chacra en Carmelo, Uruguay, de la diseñadora Natalia Antolín, su íntima amiga. Ese fue el lugar elegido para festejar la llegada del 2022. No es la primera vez que la ex Casi Ángeles va a vacacionar a ese lugar, de hecho, fue escenario de una de las tantas reconciliaciones que tuvo con Vicuña, dado que a fines de 2019 se instalaron allí para darle una nueva oportunidad a su amor. Otra curiosidad es que ese espacio se llama Campo de Magnolias, detalle que inspiró a Eugenia el nombre de su hija mayor con el chileno. Hasta el momento, no publicó ninguna foto desde Europa.

Cabe recordar que Nara también se encuentra en París con su familia, tras pasar una veintena de días en Buenos Aires. Durante sus días en suelo argentino, estuvo en la casa del country Santa Bárbara que compró junto a su ex, Maxi López y que obtuvo en un reciente acuerdo judicial. En esta escapada aprovechó para celebrar su cumpleaños y el de su hijo Constantino; inaugurar su local de cosmética en el Abasto y lanzar su línea de trajes de baño; cumplirle la promesa a Joaquín Nahuel, el niño pastelero, la torta que le había encargado y festejar a todo trapo tanto la Navidad como el Año Nuevo.

Al regresar a su casa, y mientras el futbolista se encontraba entrenando junto a sus compañeros del PSG, había dejado una sorpresa para la toda la familia: “Y en casa nos esperaba este regalo de Mauro”, escribió la rubia al pie de un pequeño video en el que mostraba la pieza en cuestión.