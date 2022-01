Ola de Calor: Medidas de urgencia para mitigar la crisis hídrica

El Ente Regulador de Servicios Públicos, mediante la Orden Regulatoria N° 03/2022, dispuso

medidas de urgencia para mitigar los efectos de la crisis hídrica que podría agravarse por las altas

temperaturas que se anticipa para esta semana.

En relación a COSAYSA, pidió garantizar la correcta operación de los cargaderos autorizando a los

municipios y particulares autorizados. Asimismo, garantizar los niveles de calidad del líquido

elemento, reforzar los puntos de atención telefónica y personal de reclamos y consultas de los

usuarios; habilitar criterio social y humano para el reparto de agua que no pueda ser subordinado a

la existencia de reclamos formales previos. Se determinó, además, dejar sin efecto los cortes

programados.

Realizar campañas masivas de comunicación y concientización a los usuarios, para uso racional del

agua (cese de riego de jardines, llenados de piletas, lavado de veredas y vehículos, y coordinar con

la Empresa EDESA S.A. a los efectos de minimizar los tiempos de restablecimiento de los servicios

ante cortes de energía eléctrica.

En relación a EDESA, el Ente Regulador de Servicios Públicos exigió la reserva de materiales

eléctricos en cada distrito operado por la distribuidora (transformadores, postes, conductores,

fusibles, etc), que permitan garantizar la pronta asistencia técnica ante eventuales cortes). Contar

con generador móvil para suministrar energía eléctrica en cualquier zona en donde se extiendan

considerablemente los tiempos de normalización.

Garantizar despliegue inmediato de apoyo técnico, coordinar con COSAYSA a los efectos de

minimizar los tiempos de restablecimiento de los servicios. También dejar sin efecto los cortes

programados en tanto y en cuanto su reprogramación no afecte la correcta prestación.

Finalmente, el Ente Regulador de Servicios Públicos, solicitó la colaboración de la Secretaría de

Recursos Hídricos de la Provincia para garantizar la provisión de agua potable en área no servida

por COSAYSA; de la Secretaría de Seguridad de la Provincia a los efectos de garantizar la

integridad de los operarios afectados al servicio de emergencia y del Ministerio de Economía y

Servicios Públicos a los efectos cubrir financieramente los requerimientos urgentes.

Sismo

Un temblor de magnitud 5.6 Richter sacude

Cafayate y buena parte del sur de Salta

El movimiento sísmico ha sido registrado a las 05.36:04 de esta madrugada de lunes (10 de enero de

2022) por el servicio USGS. Aún no se dispone de datos oficiales sobre posibles daños.

La información de la agencia geológica norteamericana dice que el epicentro del terremoto se ha

localizado en las coordenadas 26.163S, 65.453W, que corresponden a un punto del norte de la

Provincia de Tucumán, próximo a las localidades de Trancas y San Pedro de Colalao.

El epicentro dista solo 53,5 kilómetros de la ciudad salteña de Cafayate y casi 65 kilómetros, en

línea recta, de la ciudad de Rosario de la Frontera.

La magnitud medida por USGS -5.6 en la escala de Richter- junto a la profundidad estimada (solo

10 kilómetros) hace presumir que el seísmo ha sido percibido con claridad por pobladores de las

ciudades mencionadas.

Algunos post de Twitter informan que el movimiento sísmico se ha percibido en algunos barrios de

la ciudad de Salta, así como en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El hecho de que

el sismo se haya producido durante las horas de descanso nocturno ha favorecido el que muchos

residentes en los centros urbanos afectados no lo hayan percibido.

Por el momento no se dispone de más información y las redacciones se encuentran a la espera de

conocer los datos que habitualmente publica el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.