Convocan una marcha en Bolivia. Exigen derogar la obligatoriedad inmediata del carné de vacunación

“Vamos a ir con la marcha a exigir la abrogación inmediata de los decretos, vamos a dar plazo, ya se han hecho la burla con sus postergaciones”, ha señalado el dirigente del Comité Cívico de la ciudad, Gregorio Gómez, recoge el diario 'El Deber'.

Gómez ha remarcado no estar “contra el Gobierno ni contra la vacuna”, pero sí ha exigido libertad para no vacunarse en caso de que no quiera hacerlo. “No nos pueden obligar a vacunarnos”, ha expresado.

Los colectivos sociales que organizan la protesta, además de la Federación de Campesinos del conjunto del departamento de La Paz, también han exigido la dimisión del ministro de Salud, Jeyson Auza, por imponer la medida.

“En el 2020 se han salvado la mayoría con medicina tradicional y los que han ido a terapia intensiva o al hospital, han salido en ataúd, ahora están bajo la tierra y el pueblo tiene conocimiento de eso. Hay más confianza en las medicinas tradicionales”, ha señalado Gómez en relación al uso de la medicina tradicional sobre la ciencia de la salud.

Bolivia atraviesa un pico de contagios por la COVID-19 y registra desde hace días récords diarios de infecciones. Además, ha impuesto esta medida de obligatoriedad de presentar el carné de vacunación para limitar el acceso a espacios públicos, y algunos privados, como los bancos, por ejemplo.

Sin embargo, la medida del carné de vacunación tuvo que ser suspendida de forma momentánea ante la gran cantidad de ciudadanos que acudieron a vacunarse y a recibir el documento. Además se registraron algunos actos delictivos por falsificar la acreditación.

Este domingo, las autoridades sanitarias del país han registrado un descenso de las infecciones --5.334 casos diarios--, y ya se superan los 677.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, el Ministerio de Salud ha contabilizado el deceso de 26 personas, elevando así la cifra total de muertos a 19.983 fallecidos a causa del virus.