Talleres de Perico: “Sacamos un buen resultado”, manifestó Mauricio Aguirre

En un partido luchado, friccionado y con gran cantidad de situaciones, Talleres de Perico supo reaccionar a tiempo y llegará mejor anímicamente que su rival para el partido definitorio en el “Plinio Zabala”.

“Sabíamos que esta clase de partidos son muy duros y necesitábamos tener un buen resultado. Si bien no sacamos una diferencia, pero como se dio sacamos un buen resultado”, lanzó el volante de Talleres. “La clase del rival al cual enfrentábamos lo sabíamos, por ahí entramos dormidos en la primera parte, pero en la segunda las cosas nos salieron mejor”, contó Aguirre. “Este es un grupo que sacó los huevos que tenemos, que no nos dimos por vencidos y el empate nos sirve”, señaló el talentoso jugador de Talleres de Perico. “Hubo mucha garra por parte de nosotros, siempre tratando de no caernos y en el segundo se nos pudo dar lo que se generó, estamos feliz, pero sabemos que nada está definido”, aclaró el jugador del “Expreso”. Asimismo, agregó “EL trabajo de hoy (por el domingo) fue admirable y nos vamos contento”. “Ahora será una semana clave donde debemos esforzarnos al máximo para liquidar el partido en nuestra casa y con nuestra gente”, señaló Mauricio Aguirre.

“Fueron dos goles rápidos que nos hicieron. Pero nunca nos caímos y dimos un pasito más con este empate conseguido de visitante, pero a la vez no ganamos nada. Somos conscientes que enfrentamos a un gran rival y queda otro partido muy duro”, agregó más tarde el futbolista de Talleres. “Desde mañana (por ayer) hay que enfocarnos en la vuelta, será más complicada, pero llegamos mejor”, finalizó Mauricio Aguirre.