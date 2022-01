Los hipócritas escándalos del kirchnerismo y el albertismo

Por Joaquín Morales Solá - Alegres, cerca del abismo. Cualquier extranjero que se

detuviera un instante en el debate político argentino creería que el país tiene sus

problemas resueltos y que su sociedad conoció por fin la felicidad colectiva. Aunque el

Gobierno juega una hipócrita ficción de espías y detectives, lo cierto es que la Argentina

está a pocas semanas de caer en default con el Fondo Monetario y con el Club de París.

Al revés de lo que parece, el país merodea las proximidades de una tragedia colectiva.

No tiene un plan para salir de la ratonera en la que está y, encima, lo acusa al Fondo de

hacerle un plan. Es lo que el Fondo hace cuando no le llevan una propuesta seria.

El gobierno de Alberto Fernández (y de Cristina Kirchner) no entiende la geometría del

poder. Necesita a la oposición para negociar con el exterior, pero hace una política

imprudente y orillera, que culpa solo a los cuatro años de Juntos por el Cambio de todos

los males argentinos. El peronismo, en cualquiera de sus muchas versiones, estuvo 25

años en el poder de los 38 años de vida democrática. Solo Gerardo Morales, gobernador

y presidente del radicalismo, se prestó a semejante distorsión de la realidad; acercó su

discurso al discurso del oficialismo. Los gobernadores no deberían ser presidentes de

ningún partido, porque los jefes provinciales están condenados a llevarse bien con el

gobierno federal, que es el que reparte el dinero público. Tampoco Gerardo Morales

necesita que lo presionen mucho; siempre estuvo más inclinado a los acuerdos políticos

y partidarios con el peronismo. ¿Pruebas? Su relación con Sergio Massa es muy antigua

y gobierna Jujuy en alianza con el exalcalde de Tigre. División e internismo son

promovidos por el increíble discurso de Morales. El radicalismo más serio está en otra

parte.

La grabación clandestina de una reunión de funcionarios bonaerenses y empresarios en

la sede porteña del Banco Provincia desató una caza de brujas por parte del cristinismo

y del albertismo, ya irremediablemente juntos. La reunión se hizo, como bien lo señaló

un documento de asociaciones empresarias y de arquitectos de La Plata, para que el

gobierno escuchara las denuncias sobre las prácticas mafiosas del dirigente del gremio

platense de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina. Medina ejercía la conducción del

gremio, como dice ese documento, con una metodología “basada en la agresión

personal, los condicionamientos ilegales y los bloqueos de obras por parte de grupos

violentos”. Todo se resolvía con el “precio Pata Medina”, que aumentaba

considerablemente el costo de las obras. Su protección debía pagarse. La mafia hizo eso

desde que la mafia existe. Ese es el centro del problema, no una grabación que apareció

milagrosamente dos años después de que volviera a gobernar el peronismo. El pretexto

de que esa grabación se encontró de casualidad mientras se limpiaban computadoras del

servicio de inteligencia es una ocurrencia infantil.

Hay que detenerse en dos aspectos de ese supuesto escándalo. Uno: la alusión a la

Gestapo por parte del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que

fue frívolamente repetida por políticos y periodistas de cualquier color. Nada es

comparable con los crímenes del nazismo. Hablar de la Gestapo para hablar de

cualquier cosa es banalizar la tragedia más cruel que vivió la humanidad en la historia

moderna. El pueblo judío tiene razón cuando se ofende. El otro: es absolutamente

inexplicable que en esa reunión pública, porque había empresarios que no conocían a

todos los participantes, hayan estado tres espías de la ex-SIDE. Nadie sabe qué hacían

ahí. Ni siquiera Macri. Si los servicios de inteligencia están solo para hurgar en las

inmundicias de la política, como sucede recurrentemente, más vale que no existan. Ya

son un Estado dentro del Estado. ¿Fue María Eugenia Vidal quien mandó a los espías?

Ridículo. Ella nunca tuvo ninguna influencia en los espías ni en las cloacas estatales.

Nadie usó más los servicios de inteligencia para perseguir a opositores, disidentes y

críticos que el gobierno de Cristina Kirchner. Tenía un holding de medios (propiedad de

Sergio Szpolski) que se abastecía de las campañas de difamación que ordenaba la

entonces SIDE, a cargo del todopoderoso Jaime Stiuso. Este periodista fue una de las

víctimas y su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Alberto Fernández denunció, poco después de renunciar como jefe de Gabinete, que su

teléfono estaba siendo intervenido por los servicios de inteligencia. ¿Lo sabía Cristina?

No hay constancias, pero la Justicia encontró en su casa, durante un allanamiento,

carpetas con informes de la ex-SIDE sobre actividades y conversaciones telefónicas de

empresarios y políticos opositores. Esa investigación duerme desde hace mucho tiempo

un sueño injusto en el despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El tamaño de la

hipocresía es ya indescriptible.

La causa judicial iniciada por la jefa actual de los servicios de inteligencia, Cristina

Caamaño, no tiene ningún destino porque esa grabación es ilícita. No fue autorizada por

ninguno de los presentes ni ordenada por un juez. Su validez es nula. Es un típico caso

de forum shopping (buscan al juez más amigo) porque cayó en manos del juez federal

de La Plata Ernesto Kreplak, hermano del ideologizado ministro de Salud provincial,

Nicolás Kreplak. Tampoco el caso corresponde a la jurisdicción de la Justicia Federal de

La Plata. La reunión se hizo en la Capital y, según la jurisprudencia que existe, las

cuestiones relacionadas con el servicio de inteligencia del gobierno federal deben

investigarse en los tribunales federales de la Capital, en Comodoro Py. El infaltable Pata

Medina acusó al fiscal Carlos Stornelli porque supuestamente demoró una denuncia

suya sobre esa reunión en el Banco Provincia. Lo nombró solo a Stornelli, que nunca

tuvo delegada la investigación. No mencionó a los tres jueces que intervinieron: María

Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Daniel Rafecas. El propósito es evidente: obturar

la puerta de entrada de Comodoro Py para que el expediente quede en poder del juez

platense Kreplak.

Otra persecución está sucediendo paralelamente: la del procurador general de La Plata

(jefe de los fiscales bonaerenses) Julio Conte Grand, uno de los funcionarios más serios

y honestos de la Justicia. Conte Grand no participó de ninguno de los trámites judiciales

que procesaron y pusieron preso a Pata Medina. Fueron el juez federal de Quilmes Luis

Armella y la fiscal federal Silvia Cavallo los que lo metieron entre rejas. Conte Grand es

el jefe de la acusación en la jurisdicción provincial, no en la federal. Pero el Gobierno

no puede darse el lujo de que las elecciones de 2023 lo sorprendan con Conte Grand

como jefe de la acusación en territorio bonaerense. Construyó una historia fantasiosa

sobre Conte Grand y hasta pidió su juicio político en la Legislatura provincial. Si no hay

nuevas deserciones ni distracciones en Juntos por el Cambio, ese juicio no ocurrirá

nunca.

La Asociación Nacional de Fiscales salió en auxilio de Conte Grand. También lo

respaldó el Consejo de Procuradores, que reúne a todos los procuradores del país. Pero

el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se ocupó luego personalmente de bajar

algunas adhesiones de procuradores provinciales, que pertenecen a la Justicia y no

tienen ninguna dependencia de él. El gobierno nacional habló directamente con los

gobernadores para que presionaran a los procuradores que se solidarizaron con Conte

Grand. Desertaron los procuradores de las provincias gobernadas por el peronismo más

cerril: Formosa, La Rioja, La Pampa y Tucumán. ¿Quién práctica el lawfare? ¿No era

este el gobierno que no se metería con la Justicia, según Alberto Fernández? Mena ni

siquiera se tomó el trabajo de desmentir su presión sobre funcionarios judiciales. La

hipocresía y la desfachatez suelen caminar tomadas de la mano.