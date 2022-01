¿Exceso de filtros? Wanda Nara subió una foto hot a las redes pero generó polémica en las redes

Wanda Nara continúa disfrutando de su excelente presente laboral. Luego de la apertura de su local

de cosméticos en su paso por la Argentina, la empresaria anunció con un breve mensaje que estaba

abocada a un nuevo proyecto. Finalmente, Nara reveló que se trataba de una colección de trajes de

baño llamda Wanda Swim, y es ella misma quien modela sus creaciones.

Sin embargo, su alta exposición mediática no siempre le da buenos resultados, y esto se pudo notar

en su reciente posteo de Instagram, en el que se la ve posando con una bikini negra de su marca, con

el cabello suelto y con la naturaleza como contexto. La foto veraniega de Wanda cosechó 300 mil

“likes” en pocas horas, pero sus seguidores no le perdonaron un supuesto exceso de filtro.

“Sale en todas las fotos distinta, es una lástima que no se muestre como es ella en realidad”, “No sé

cómo será su vida fuera de Instagram, pero quiere aparentar”, “Buscamos un mundo real”, “¿Es real

anque sea la bikini?”, “Tantos filtros...”, fueron tan solo algunos de los comentarios que sus

followers deslizaron en la publicación, donde también le marcaron la contradicción de promocionar

un producto pero alterando la imagen.

Esta no es la primera vez que a Wanda le escriben con ese objetivo. Cuando mostró una de sus

mallas, también se generó la misma polémica. “Acá hay Photoshop”; “¡Mostrate tal cual sos!”;

“Quisiera verla tal cual es, sin tanto Photoshop”; fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Asimismo, Luciana Danduono, fundadora de la marca Mumbai Bikinis, le comunicó a sus 37 mil

seguidores que Wanda le había copiado el modelo “Ingrid” de su colección. “Estoy indignada

porque es una mina que puede pagar tranquilamente un diseñador, alguien que se encargue de

todo... ¡No lo puedo creer!”, publicó en sus historias de Instagram.

“Ya sé por dónde viene la cosa. Estoy segura de que la que tiene puesta es directamente una muestra

mía, no es una muestra que copió igual”, explicaba Danduono en un video. “Es un modelo diseñado

dentro de nuestras oficinas, por diseñadores nuestros, no es un modelo que hayamos sacado de

ningún lado, las hicimos dos años seguidos con dos proveedores diferentes”, detalló mostrando una

captura, y luego añadió: “Ya sé que no puedo hacer nada porque tengo que patentar los modelos,

pero la impunidad, tranca”.